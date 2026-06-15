"Как GTA 6": издатель Stellar Blade скептически оценил шансы релиза Blood Rain на Nintendo Switch 2

Презентация экшена Stellar Blade: Blood Rain стала одним из главных и самых неожиданных событий прошедшего фестиваля Summer Game Fest. На фоне новостей о выходе оригинальной Stellar Blade на Nintendo Switch 2, игровое сообщество начало активно обсуждать вероятность появления сиквела на этой же платформе.

Ситуацию прокомментировал представитель издательства Shift Up под ником Edo. Отвечая на вопрос фаната о потенциальном порте Stellar Blade: Blood Rain на Switch 2, он провел скептическую аналогию, спросив, сможет ли на этой системе запуститься Grand Theft Auto VI. Такой ответ указывает на исключительно высокие технические требования новой игры, которые вряд ли потянет портативное устройство следующего поколения от Nintendo.

Тем не менее, проект находится на ранней стадии разработки, поэтому полностью исключать вероятность компромиссного релиза в будущем пока рано.