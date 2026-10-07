Канадский певец The Weeknd посетил Shift Up и опубликовал фото титульного экрана и новых врагов Stellar Blade Blood Rain

Канадский певец Абель Тесфайе (The Weeknd) 7 октября 2026 года опубликовал в соцсети пост о своем визите в южнокорейскую игровую студию Shift Up. К посту он приложил четыре фотографии, судя по которым, визит не ограничился только экскурсией.

Незабываемый день в Shift Up с Ким Хен-тэ. Спасибо за теплый прием и вдохновение.

— написал музыкант. На первом снимке можно увидеть совместное селфи Абеля и основателя Shift Up Ким Хен-тэ, на втором Абель находится в комнате с оборудованием для 3D-сканирования и захвата движений - возможно, он сыграет какую-то роль в грядущем сиквеле Stellar Blade Blood Rain.

Однако куда больший интерес вызывают два последних снимка: на одном изображен монитор с 3D-моделями новых монстров в Stellar Blade: Blood Rain, на втором - титульный экран сиквела.

Визит состоялся на фоне концертов The Weeknd в Корее. 7 и 8 октября артист выступает на стадионе Goyang Stadium в рамках тура After Hours Til Dawn - это его первое выступление в стране за восемь лет.