Киберпанк, новая героиня и физика попы! На Summer Game Fest показали первый трейлер Stellar Blade - Blood Rain

На Summer Game Fest студия SHIFT UP устроила неожиданный сюрприз для фанатов своего зрелищного хита. Разработчики официально анонсировали Stellar Blade: Blood Rain — следующую полноценную главу во франшизе, которая не только расширит вселенную, но и представит игрокам совершенно новую героиню.

Как рассказал ведущий шоу Джефф Кили, за разработку отвечает та же самая команда, подарившая нам историю Евы. Трейлер начинается в довольно сдержанном темпе, демонстрируя неоновые улицы киберпанка и детективную слежку, однако вскоре действо взрывается высокооктановым слэшером с сильным уклоном в элементы боди-хоррора. Фирменный почерк SHIFT UP выдает себя моментально: в кульминационный момент героиня эффектно сбрасывает плащ, демонстрируя облегающий научно-фантастический костюм. Пользователи в сети уже успели оценить геймплейные кадры и радостно отметить: знаменитая «физика попы» и проработанная анатомия героини никуда не исчезли и работают отлично.

Действие Blood Rain развернется после событий оригинальной игры. Место Евы в сиквеле займет новая героиня по имени Иви. В представленном ролике девушка-оперативник работает в тандеме со своей напарницей-координатором Канной. Героини отслеживают таинственную цель, известную как «Алый Грех», в переполненном пассажирском поезде, следующем в сектор Нексус. Рутина миссии прерывается внезапным появлением агрессивного религиозного культа...

Представители студии уточнили, что проект на данный момент находится на «ранней стадии разработки». Тем не менее, важной деталью стало примечание разработчиков о том, что весь показанный зрелищный футаж был записан прямо на игровом движке и на ПК. Учитывая, что прошлая игра долгое время была эксклюзивом PS5, такой технический тизер вселяет надежду на одновременный мультиплатформенный релиз в будущем. Точные сроки выхода Stellar Blade: Blood Rain пока остаются в секрете.