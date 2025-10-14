Косплеерша провела тур по студии Shift Up и показала первые концепты сиквела Stellar Blade

Профессиональная косплеерша Hane Ame на этих выходных посетила штаб-квартиру студии Shift Up и поделилась редкими кадрами из внутреннего конструкторского отдела. Девушка не только детально познакомила с внутренней кухней корейских разработчиков, но и раскрыла первые детали будущего сикваела. В опубликованном ролике можно увидеть, как создаются первые наброски и модели существ для Stellar Blade 2.

В опубликованном видеоролике показана экскурсия по концепт-студии разработчиков, где на стенах висят десятки эскизов будущих монстров и персонажей. На одном из столов заметен прототип модели, подписанный как «базовый монстр для будущего проекта Stellar Blade». Судя по комментариям команды, сейчас художники формируют общую стилистику и анатомию новых противников — от гибридных существ до антропоморфных форм, совмещающих органику и металл.

Во время визита Hane Ame встретилась с режиссёром игры Хён Тэ Кимом, который рассказал, что отдел концепт-дизайна уже работает над несколькими направлениями визуального стиля для следующей части. В кадрах можно заметить ранние черновики моделей, макеты из пластилина и цифровые 3D-заготовки, создаваемые в ZBrush.

Несмотря на то что полноценный анонс сиквела Stellar Blade пока не состоялся, факт существования активной художественной подготовки подтверждает, что проект действительно находится в разработке. Судя по увиденному, Shift Up намерена развить визуальную эстетику оригинала, добавив больше биомеханических элементов и мрачных образов в духе научного фэнтези.