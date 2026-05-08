Модель Евы из Stellar Blade вернулась в студию спустя 5 лет - возможно, для работы над сиквелом

8 мая корейская модель и инфлюенсер Син Джэ Юнь (известная как Zennyrt), которая послужила моделью для главной героини Stellar Blade, вернулась в офис студии SHIFT UP. Визит включал экскурсию по ключевым локациям: студию сканирования, где пять лет назад отсканировали ее тело для создания модели Евы, комнату захвата движений, а также эксклюзивную арт-комнату с концепт-артами, скульптурами монстров и неопубликованными материалами.
Особенно теплой стала встреча с генеральным директором SHIFT UP Ким Хен Тхэ. Они обсудили закулисные истории создания игры, воспоминания о съемках 2020 года и будущее проекта. Ким подарил модели лимитированную фигурку Евы (одну из всего 50 копий, номер 20) в честь первой совместной работы.
Во время визита Син Джэ Юнь примерила костюм Евы, провела повторное сканирование тела и сессию захвата движений. Встреча прошла в теплой атмосфере: сотрудники студии приветствовали гостью, а директор отметил, что она идеально воплощает "сюрреалистичность" образа героини. Видео с полным отчетом о визите уже доступно на YouTube-канале модели. Ким Хен Тхэ подтвердил, что студия активно работает над сиквелом, но деталей пока не раскрыл.
Каким местом она похожа на гг игры? лицом нет, перед и зад - неа, цирк все эти актёры для ролей в играх.
Как тот же задрот никакущий Леон (Леон-никакусик) в резидентах - он же вообще ничем непохож на актёров, таких примеров куча.
Актёры похожи на персонажей игры только у Кодзимы, причём лучше всех в индустрии, аналогов просто нет.
