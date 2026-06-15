Момент с демонстрацией физики ягодиц стал самой просматриваемой частью трейлера Stellar Blade: Blood Rain

Трейлер Stellar Blade: Blood Rain, показанный на Summer Game Fest, продолжает традиции оригинальной игры: помимо динамичного экшена и новой главной героини Иви, игроки и зрители активно обсуждают фирменный "фан-сервис" от студии Shift Up. Согласно данным YouTube, момент, в котором камера акцентирует внимание на "реалистичной физике" (сцена с снятием верхней одежды и последующим движением), стал самой пересматриваемой частью официального трейлера, который уже набрал почти 1,5 миллиона просмотров. Серая диаграмма Most Replayed показывает ярко выраженный пик именно на этих секундах.

В ролике новая героиня сражается с мутантами и демонстрирует обновленную боевую систему с акцентом на рукопашный бой. Однако, как и в первой части, разработчики не забыли про детализированную анимацию персонажа. Один из коротких эпизодов, где камера следует за Иви сзади во время движения, мгновенно привлек внимание сообщества и стал вирусным. Посты в соцсетях и комментарии под трейлерами полны как восторженных реакций (слава Корее!), так и привычных шуток про "самый важный аспект геймплея".

Пока дата релиза Stellar Blade: Blood Rain не объявлена. Игра находится в разработке для PS5 и PC. Представители Shift Up традиционно не комментируют подобные "рекорды", но продюсер Ким Хент Тэ ранее подчеркивал, что команда стремится делать персонажей максимально привлекательными и детализированными.