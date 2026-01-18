"Новые горизонты для Евы": Shift Up тизерит Stellar Blade 2 и показывает мрачные локации

Похоже, студия Shift Up готова начать 2026 год с новостей о сиквеле Stellar Blade . Официальный аккаунт компании в социальных сетях поделился интригующими кадрами, которые недвусмысленно намекают на активную фазу подготовки к производству сиквела.

В сообщении говорится, что команда разработчиков завершила поиск мест для вдохновения и референсов для Stellar Blade 2. На опубликованных тизер-изображениях запечатлены величественные и мрачные пейзажи плотной городской застройки под проливным дождем. Архитектура и вертикальность зданий, уходящих в туманное небо, вызвали у фанатов стойкие ассоциации с китайским мегаполисом Чунцин, который часто называют «городом киберпанка» в реальности.

Публикацию сопровождали хештеги #StellarBlade и #TheWorldChanges («Мир меняется»), что может указывать на смену сеттинга или глобальные сюжетные перемены во вселенной игры.

Сообщество мгновенно отреагировало на тизер бурным восторгом. В комментариях пользователи уже называют грядущий сиквел главной причиной ждать будущих анонсов и просят разработчиков сохранить верность своему стилю, не поддаваясь современным трендам цензуры. Другие игроки выражают надежду, что во второй части Shift Up исправит мелкие недочеты оригинала, например, уберет «точки невозврата» в финале, блокирующие исследование мира.

Судя по активности студии, полноценный анонс игры может состояться уже скоро. Приключения Евы (или уже новой героини) определенно продолжатся в совершенно новых декорациях.