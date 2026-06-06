Первые официальные подробности Stellar Blade: Blood Rain: действие происходит в далеком будущем

На выставке Summer Game Fest 2026 студия SHIFT UP, представила долгожданное продолжение своего блокбастера. Новая игра получила название Stellar Blade: Blood Rain - и, судя по трейлеру, привычный геймплей кардинально изменится. Журнал Famitsu получил возможность провести личное интервью с Ким Хён-Тэ, генеральным директором SHIFT UP, сразу после Summer Game Fest 2026.
Главной героиней сиквела станет не харизматичная Ева, а новый персонаж по имени Иви (Evie). Действие разворачивается в том же мире, что и первая часть, но в далеком будущем. Разработчики подчеркивают: это не "двойка", а полноценное самостоятельное произведение с собственным названием.
Мы не хотели просто ставить цифру 2. У каждой хорошей истории должно быть название, - заявил глава студии Ким Хён Тэ.
Первое, что бросается в глаза в трейлере - антураж. На смену пустынным улицам Ксиона пришли неоновые джунгли мегаполиса. По словам Хён Тэ, это не разросшийся город из первой части, а совершенно новый мегаполис, что указывает на огромной промежуток времени, прошедший между событиями игр. Изменилась и боевая система. Ева делала ставку на фехтование и стрельбу, тогда как Иви - боец рукопашного боя.
Если бы мы снова дали героине меч, игроки не почувствовали бы разницы. Иви - хрупкая, но быстрая, и ее сила в шквале ударов.
На спине Иви заметна таинственная надпись "CDDP". На прямой вопрос журналистов, связана ли новая героиня с Евой, Ким Хён Тэ ответил уклончиво:
Да, они связаны, но их отношения - секрет.
В трейлере также показаны зараженные существа, которые впрыскивают себе красный препарат - тот самый шприц, который мелькает и в руках Иви. Похоже, сюжет будет строиться вокруг расследования серии терактов.
Отдельное внимание в интервью уделили визуальному стилю. Первая Stellar Blade стала мемом (и предметом обожания) благодаря гипертрофированной сексуальности главной героини. Как будет с Иви?
Наша цель - превзойти привлекательность Евы. Но я говорю не только о внешности. Мы хотим, чтобы игроки полюбили Иви сердцем, а не просто глазами. Опыт NIKKE научил нас, как выстраивать связь между игроком и персонажем.
Студия не скрывает, что проект находится на ранней стадии (разработка длится около года). Геймплейно готова только линейная демо-версия, показанная журналистам, но открытый мир и второстепенные активности (коллекционирование банок, рыбалка) будут масштабнее, чем в оригинале. Что касается платформ - конкретики нет. Разработчики лишь пообещали "охватить как можно больше пользователей", что может намекать на отказ от эксклюзивности в пользу мультиплатформенного релиза.
В самом конце интервью Ким Хён Тэ снял пиджак, оставшись в футболке SHIFT UP, и демонстративно повернулся спиной к камере. На футболке было написано: "EVEO5". Журналисты теряются в догадках: пятое поколение Евы? Пятая Ева? Или отсылка к сюжетному твисту? Ждать ответа придется долго - релиз Blood Rain состоится не раньше 2027-2028 года.
Очередной кал для девственников которые не могут снять себе эскортницу, не видел ни одного человека который трахал менструальную писечку, а потом играл бы в stellar blade ведь игры-то там и нет, просто переодивание куклы да даже не переодевание а безумные девственники nude моды ставят вот и вся популярность игры
Господи кто-нибудь скажите уже разработчикам, пусть добавят в эту игру полноценную еб*ю и фанаты этой игры зальют свои мониторы белой жидкостью от восторга! Каждый день будут спускать по литре семени. Главное не забыть установить дворники на монитор, чтобы они успевали протирать его.
Наверно пришло осознание что из тупой курицы с сиськами уже не смогут ничего высосать и решили делать абсолютно новый мир и новую Еву. Помоложе и посмазливей.
Eve - Evie. Коротко о воображении разрабов)
Можно не надо? Что одно, что другое меня весьма выбесило в игре. Коллекционирование всякого мусора - это вообще бич современных игр. Везде надо всё осматривать и проверять, чтобы не пропустить невероятно важный хлам. Bruh.
А так, похоже, сюжет и логику опять не завезли. Как вспомню, что в первой части Ева пошла убивать Прайм Биотива с одним клинком (который НЕ РАБОТАЕТ в некоторых локациях), так плакать хочется. Оружия опять не завезли, короче говоря. И это разрабы Nikke.