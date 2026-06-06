Первые официальные подробности Stellar Blade: Blood Rain: действие происходит в далеком будущем

На выставке Summer Game Fest 2026 студия SHIFT UP, представила долгожданное продолжение своего блокбастера. Новая игра получила название Stellar Blade: Blood Rain - и, судя по трейлеру, привычный геймплей кардинально изменится. Журнал Famitsu получил возможность провести личное интервью с Ким Хён-Тэ, генеральным директором SHIFT UP, сразу после Summer Game Fest 2026.

Главной героиней сиквела станет не харизматичная Ева, а новый персонаж по имени Иви (Evie). Действие разворачивается в том же мире, что и первая часть, но в далеком будущем. Разработчики подчеркивают: это не "двойка", а полноценное самостоятельное произведение с собственным названием.

Мы не хотели просто ставить цифру 2. У каждой хорошей истории должно быть название, - заявил глава студии Ким Хён Тэ.

Первое, что бросается в глаза в трейлере - антураж. На смену пустынным улицам Ксиона пришли неоновые джунгли мегаполиса. По словам Хён Тэ, это не разросшийся город из первой части, а совершенно новый мегаполис, что указывает на огромной промежуток времени, прошедший между событиями игр. Изменилась и боевая система. Ева делала ставку на фехтование и стрельбу, тогда как Иви - боец рукопашного боя.

Если бы мы снова дали героине меч, игроки не почувствовали бы разницы. Иви - хрупкая, но быстрая, и ее сила в шквале ударов.

На спине Иви заметна таинственная надпись "CDDP". На прямой вопрос журналистов, связана ли новая героиня с Евой, Ким Хён Тэ ответил уклончиво:

Да, они связаны, но их отношения - секрет.

В трейлере также показаны зараженные существа, которые впрыскивают себе красный препарат - тот самый шприц, который мелькает и в руках Иви. Похоже, сюжет будет строиться вокруг расследования серии терактов.

Отдельное внимание в интервью уделили визуальному стилю. Первая Stellar Blade стала мемом (и предметом обожания) благодаря гипертрофированной сексуальности главной героини. Как будет с Иви?

Наша цель - превзойти привлекательность Евы. Но я говорю не только о внешности. Мы хотим, чтобы игроки полюбили Иви сердцем, а не просто глазами. Опыт NIKKE научил нас, как выстраивать связь между игроком и персонажем.

Студия не скрывает, что проект находится на ранней стадии (разработка длится около года). Геймплейно готова только линейная демо-версия, показанная журналистам, но открытый мир и второстепенные активности (коллекционирование банок, рыбалка) будут масштабнее, чем в оригинале. Что касается платформ - конкретики нет. Разработчики лишь пообещали "охватить как можно больше пользователей", что может намекать на отказ от эксклюзивности в пользу мультиплатформенного релиза.

В самом конце интервью Ким Хён Тэ снял пиджак, оставшись в футболке SHIFT UP, и демонстративно повернулся спиной к камере. На футболке было написано: "EVEO5". Журналисты теряются в догадках: пятое поколение Евы? Пятая Ева? Или отсылка к сюжетному твисту? Ждать ответа придется долго - релиз Blood Rain состоится не раньше 2027-2028 года.