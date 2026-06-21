Петиция по Stellar Blade Blood Rain: игроки требуют "очистить" образ Эви и убрать откровенные костюмы в Blood Rain

На платформе Change.org появилась пользовательская петиция, связанная с игрой Stellar Blade: Blood Rain, в которой авторы требуют пересмотра визуального дизайна персонажа Эви в контенте.

Инициаторы обращения предлагают (выдержка из петиции):

сохранить текущий более молодой визуальный стиль персонажа,

убрать откровенные или чрезмерно сексуализированные костюмы,

скорректировать общий дизайн так, чтобы персонаж однозначно выглядел как молодой взрослый.

На момент публикации петиция собрала около 29 подписей, что указывает на крайне ограниченную, но всё же растущую популярность поддержки инициативы.

Stellar Blade ранее уже становилась предметом обсуждений вокруг художественного стиля персонажей и дизайна костюмов. Разработчики при этом неоднократно подчёркивали, что придерживаются собственного художественного видения проекта.

Если вы хотите подробно ознакомиться более подробно с петицией или при желании поддержать её, сделать это можно на странице инициативы на платформе Change.org.