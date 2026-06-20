Пользователи заявили о попытках противников Stellar Blade 2 давить на неё через VISA и Mastercard из-за внешности Иви

Вокруг Stellar Blade Blood Rain вновь разгорелись споры. На этот раз поводом стали заявления некоторых поклонников серии о том, что противники игры начали отправлять жалобы в платёжные системы VISA и Mastercard, пытаясь привлечь внимание к проекту ещё до выхода самой игры.

Поводом для обсуждения стал пост, распространившийся в социальных сетях и на форумах. Его автор утверждает, что отдельные пользователи форума ResetEra регулярно жалуются на игру и могут добиваться ограничений через крупные корпорации и платёжные системы. В качестве примера он также вспоминает деятельность австралийской организации Collective Shout, которая ранее критиковала некоторые игры и контент сексуального характера. Вот один из множества комментариев, который удалось зафиксировать, демонстрирующий, что часть пользователей выступает против ещё не вышедшей игры.

Дополнительное внимание к ситуации привлёк скриншот с форума ResetEra, где администрация опубликовала специальное обращение к участникам обсуждения. В нём модераторы заявили, что пользователи могут получить бан за позитивные комментарии в адрес сексуализированного персонажа, которого администрация считает намеренно сделанным более молодо выглядящим. Кроме того, модераторы отдельно запретили оскорблять интервьюера, участвовавшего в обсуждении этой темы, и призвали пользователей не вступать в конфликты, а сообщать о нарушениях через систему жалоб.

Речь идёт о дискуссиях вокруг персонажа Иви (Evie), которая появилась в Stellar Blade 2. Часть пользователей считает, что героиня выглядит слишком молодо и даже сексуализировано, несмотря на её взрослый возраст по лору игры. Другие игроки не согласны с такой трактовкой и обвиняют критиков проекта в попытках навязать цензуру.

Несмотря на систематическое появление сообщений об отправке жалоб в VISA и Mastercard со стороны отдельных пользователей, администрация форума ResetEra старается оперативно удалять подобные заявления и применять меры модерации, включая предупреждения и блокировки аккаунтов, чтобы предотвратить эскалацию конфликта и возможные репутационные скандалы.

В последние годы игровые площадки и магазины, включая Steam, уже сталкивались с ситуациями, когда правила Visa и Mastercard косвенно влияли на доступность отдельных проектов. Это вынуждает платформы учитывать требования платёжных партнёров при модерации контента, особенно в случае игр с откровенными или спорными элементами.

Сам форум ResetEra остаётся одной из крупнейших англоязычных площадок для обсуждения видеоигр. Несмотря на снижение влияния по сравнению с началом 2020-х годов, там по-прежнему активно общаются разработчики, журналисты и представители индустрии. Из-за строгой модерации форум регулярно оказывается в центре подобных конфликтов.