19 ноября 2026 года на конференции G-CON 2026 (в рамках G-STAR) в Пусане директор Shift Up Ким Хен-тэ поделился новыми подробностями о сиквеле Stellar Blade: Blood Rain.

По словам Кима, в игре пробуют подход, при котором события сюжета заставят главную героиню терять часть старых способностей и получать новые. Один из главных вызовов для команды - сделать эти изменения убедительными для игрока, чтобы не возникало ощущения, будто у него несправедливо отнимают навыки, на освоение которых он потратил время и усилия.

В Stellar Blade пояснения игроку давал дрон Адама. В следующей игре эту роль возьмет персонаж по имени Канна: она будет озвучивать вопросы игрока и объяснять происходящее, чтобы тот не терялся в необычном мире. Ким Хен-тэ подчеркнул: самое опасное - когда персонажи обсуждают то, что известно только им.

Также директор рассказал о сеттинге. Действие развернется в киберпанк-мегаполисе с большими скоплениями людей. Цель - сделать жителей города настоящей живой толпой, а не просто декоративными элементами. Ким хочет передать ощущение, что чрезвычайные события происходят на фоне обычной повседневной жизни, а сама среда помогает рассказывать историю.

Ким Хен-тэ не хочет делать постановки, где игрок побеждает в бою, а в катсцене это подается как поражение. Даже если по сценарию бой проигран, а игрок победил, ситуацию развязывают так, чтобы противник снова его преодолел. Поэтому катсцены работают как награда: их ждут, и они крупнее показывают то, что игрок сделал сам.

Shift Up используют ИИ для автоматизации ретопологии и предварительного рендера эскизов монстров, но придерживаются принципа "начало - руками человека, и финал - руками человека". Сценарии и дизайн разрабатываются без помощи ИИ.