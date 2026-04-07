Stellar Blade 2 TBA
Разработчики Stellar Blade признались, что создают новые игры с помощью задницы

Gutsz Gutsz

Южнокорейская студия Shift Up, известная благодаря экшену Stellar Blade и мобильной Goddess of Victory: NIKKE, пустила представителей прессы в свою новую многоэтажную штаб-квартиру в Сеуле. В ходе масштабной экскурсии журналистам удалось пообщаться с генеральным директором и основателем компании Ким Хен Тхэ, который описал рабочий процесс команды весьма пикантной, но крайне точной метафорой.

В интервью Ким Хен Тхэ с юмором заявил, что качественные игры «создаются с помощью задницы». Зная любовь студии к детализации округлых форм своих виртуальных героинь как Евы, так и персонажей NIKKE, можно было бы трактовать фразу прямо. Однако разработчик пояснил, что подразумевает банальную и изнурительную усидчивость. Команда вынуждена просиживать в креслах сотни часов, чтобы тщательно отполировать свои идеи и механики до идеального состояния. Из-за такого длительного производственного цикла игрокам снаружи долгое время кажется, что студия ничего не делает, но руководство не планирует отказываться от этой практики ради модных тенденций ранних анонсов.

Во время офисного тура журналисты увидели, на что именно уходят эти часы усердной работы. Разработчики показали журналистам «секретное оружие» — массивный 3D-сканер собственной сборки. Как оказалось, Shift Up не ограничивается созданием монстров в стандартных программах. Для достижения эффекта отталкивающей плоти они сначала нанимают скульпторов, которые лепят чудовищ включая противников из Stellar Blade из глины с реалистичными мышечными волокнами. И лишь затем физический макет проходит этап объемного сканирования и попадает в игровой движок.

К слову, упомянутая главой студии долгая разработка полностью подтверждается планами компании. Фанатам Евы придется запастись терпением — ожидаемая Stellar Blade 2 и другие амбициозные неанонсированные проекты от Shift Up пока еще находятся на ранних этапах и совершенно не готовы к показу публике

"Фанатам Евы придется потерпеть": Stellar Blade 2 и секретный проект от Shift Up пока не готовы

Завершая интервью, Ким Хен Тхэ отметил, что корейский игропром сейчас находится на историческом перепутье. Чтобы добиться глобального признания и перестать выпускать лишь однотипные хиты, студиям предстоит рисковать, вкладываясь в сложные проекты формата AA и AAA. Если стратегия упорного труда в очередной раз оправдает себя, то следующая порция важных официальных новостей от Shift Up поступит не раньше второй половины 2026 года.

Hall_1920

Дальше заголовка не читал. Это значит у них всё через жопу спизженно с других игр? Потому что только так и выходит

MrX11
Niт6iтЛиsт4n

эх классный офис. в таком действительно хочется работать

MNM 777
Pycckuu_XAKEP

логично, и никакой метафоры тут нет, чем ещё у них там думать? не башкой ведь...

