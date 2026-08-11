Разработка Stellar Blade: Blood Rain продвигается плавно и по графику

Южнокорейская студия Shift Up раскрыла текущий статус разработки Stellar Blade: Blood Rain. Анонсированный в июне на Summer Game Fest сиквел уже успел привлечь повышенное внимание со стороны игрового сообщества. В своем последнем финансовом отчете руководство компании отдельно упомянуло производство грядущей новинки.
Детали игрового процесса и сюжета авторы раскрывать не стали. В Shift Up лишь отметили, что на данном этапе создание тайтла «продвигается плавно» и полностью соответствует внутренним стандартам качества команды. При этом руководство студии рассчитывает превзойти коммерческий успех оригинального экшена за счет лояльности сформировавшейся аудитории и перехода на модель самостоятельного издания.
Параллельно с развитием франшизы Shift Up продолжает масштабировать доступность первой части игры. В отчете подтверждено, что портирование дебютной Stellar Blade на платформу Switch 2 завершится в запланированные сроки — до конца этого года.
Такая крутая игра должна быть полным эксклюзивом PS5. Очень и очень жаль, что разработчики портируют её на ссаный ПК. Such a waste момент, блин. Это так же не справедливо, как Тифа, которую запихнули в 2D-дерьмо, вместо Теккена
Комментаторам выше очень понравилась настолько первая игра?… У вас совсем вкуса нет?
Вот честно, даже не знаю. Первая часть была приятна за счёт кучи нарядов, которые на уже зрелом теле героини смотрелись шикарно!
Во что одевать девушку из трейлера, что стилем больше похожа на пацанку (а одень в мешковатую одежду и внешне будет не отличить от корейского модельного мальчика) - сомнений в успешности продукта становиться всё больше.
А кто-то интересовался, плавно или с рывками идёт? 🤣 Ну что за новость то?! Игра так себе. Для старой, дряхлой платформы. Радует только то, что выйдет на Переключателе 2. Это недоразумение только в портативе можно играть. Ну и на компе нам её не надо!
Очень рад что работа над игрой движется плавно. С нетерпением буду ждать подроб