Разработка Stellar Blade: Blood Rain продвигается плавно и по графику

Южнокорейская студия Shift Up раскрыла текущий статус разработки Stellar Blade: Blood Rain. Анонсированный в июне на Summer Game Fest сиквел уже успел привлечь повышенное внимание со стороны игрового сообщества. В своем последнем финансовом отчете руководство компании отдельно упомянуло производство грядущей новинки.

Детали игрового процесса и сюжета авторы раскрывать не стали. В Shift Up лишь отметили, что на данном этапе создание тайтла «продвигается плавно» и полностью соответствует внутренним стандартам качества команды. При этом руководство студии рассчитывает превзойти коммерческий успех оригинального экшена за счет лояльности сформировавшейся аудитории и перехода на модель самостоятельного издания.

Параллельно с развитием франшизы Shift Up продолжает масштабировать доступность первой части игры. В отчете подтверждено, что портирование дебютной Stellar Blade на платформу Switch 2 завершится в запланированные сроки — до конца этого года.