Shift Up делает ставку на оптимизацию: графика Stellar Blade: Blood Rain станет лучше без роста системных требований

Южнокорейская студия Shift Up официально анонсировала мультиплатформенный релиз своего нового экшена Stellar Blade: Blood Rain. Игра полностью отказывается от эксклюзивности PlayStation и создается как самостоятельный проект для массового рынка. Главной целью разработчиков стало обеспечение стабильной производительности на текущем поколении консолей и среднебюджетных ПК.

Генеральный директор студии Ким Хён Тэ объяснил в интервью Inven Global, решение отказаться от повышения системных требований стремительным удорожанием игрового железа и комплектующих. По его мнению, технологический прогресс, завязанный исключительно на росте цен, зашел в тупик:

«Я считаю, что у прогресса, основанного на росте цен (будь то ПК или консоли), есть предел. Поэтому наш приоритет — сделать игру доступной для пользователей с текущим поколением консолей или актуальными ПК. Но поскольку нам все еще нужно показать качественный шаг вперед, мы сосредоточимся на плотности деталей в линейных зонах и на шарме различных городов».

Графический скачок будет достигнут не за счет нагрузки на железо, а благодаря детальной художественной проработке локаций, высокой плотности объектов и комплексной оптимизации. Такой подход не отсечет владельцев конфигураций прошлых лет: запустить экшен позволят даже базовые характеристики оригинала, включая скромную Nvidia GTX 1060. Это станет настоящим техническим подвигом, учитывая масштаб показанного трейлера.

В мастерстве оптимизации Shift Up сомневаться не приходится — достаточно вспомнить ПК-версию первой Stellar Blade. После релиза на компьютерах игра без проблем запускалась на устаревших видеокартах, но при этом на мощных системах выдавала картинку, превосходящую по качеству консольную версию.