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Stellar Blade: BLOOD RAIN TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.9 174 оценки

Shift Up делает ставку на оптимизацию: графика Stellar Blade: Blood Rain станет лучше без роста системных требований

Gruz_ Gruz_

Южнокорейская студия Shift Up официально анонсировала мультиплатформенный релиз своего нового экшена Stellar Blade: Blood Rain. Игра полностью отказывается от эксклюзивности PlayStation и создается как самостоятельный проект для массового рынка. Главной целью разработчиков стало обеспечение стабильной производительности на текущем поколении консолей и среднебюджетных ПК.

Генеральный директор студии Ким Хён Тэ объяснил в интервью Inven Global, решение отказаться от повышения системных требований стремительным удорожанием игрового железа и комплектующих. По его мнению, технологический прогресс, завязанный исключительно на росте цен, зашел в тупик:

«Я считаю, что у прогресса, основанного на росте цен (будь то ПК или консоли), есть предел. Поэтому наш приоритет — сделать игру доступной для пользователей с текущим поколением консолей или актуальными ПК. Но поскольку нам все еще нужно показать качественный шаг вперед, мы сосредоточимся на плотности деталей в линейных зонах и на шарме различных городов».

Графический скачок будет достигнут не за счет нагрузки на железо, а благодаря детальной художественной проработке локаций, высокой плотности объектов и комплексной оптимизации. Такой подход не отсечет владельцев конфигураций прошлых лет: запустить экшен позволят даже базовые характеристики оригинала, включая скромную Nvidia GTX 1060. Это станет настоящим техническим подвигом, учитывая масштаб показанного трейлера.

В мастерстве оптимизации Shift Up сомневаться не приходится — достаточно вспомнить ПК-версию первой Stellar Blade. После релиза на компьютерах игра без проблем запускалась на устаревших видеокартах, но при этом на мощных системах выдавала картинку, превосходящую по качеству консольную версию.

ПК
30
22
Комментарии:  22
Ваш комментарий
Listoman

То есть нормального графона мы не увидим)

17
Sеb

Не знал что гг в стелар блейд 2 будет - пацан. В принципе ожидаемо.

8
Tiger Goose

Удачи разработчикам. Первая часть очень понравилась.

7
Hall_1920

Девочка Сосочка

3
KeshaGod97

часов без упоминания stellar blade на playground : 0

2
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