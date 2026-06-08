Shift Up хочет сделать новую героиню Stellar Blade: Blood Rain не только красивой, но и по-настоящему запоминающейся

Одной из самых обсуждаемых деталей анонса Stellar Blade: Blood Rain стала новая главная героиня по имени Эви. После критики в адрес Евы из первой части разработчики из Shift Up решили уделить больше внимания не только внешности персонажа, но и её характеру.

Глава студии и режиссёр проекта Хён Тэ Ким рассказал, что команда стремится создать героиню, которую игроки смогут полюбить не только за привлекательный дизайн. По его словам, при работе над Эви разработчики делают ставку на эмоциональную привязанность игроков к персонажу и её личностное развитие по ходу сюжета.

Интересно, что в качестве одного из ориентиров Shift Up использует опыт работы над мобильным хитом Goddess of Victory: Nikke. Несмотря на репутацию игры благодаря эффектному дизайну героинь, разработчики считают, что её успех во многом связан именно с тем, насколько игроки привязываются к персонажам и их историям.

По словам Кима, команда внимательно изучала реакцию сообщества Nikke и пыталась понять, почему некоторые героини вызывают у игроков настолько сильный эмоциональный отклик. Эти наработки планируется использовать при создании Эви и других персонажей Blood Rain.