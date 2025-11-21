ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 2 TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
8 67 оценок

Shift Up официально начала набор сотрудников для разработки Stellar Blade 2 - игра планируется сразу на консолях и PC

2BLaraSex 2BLaraSex

Южнокорейская студия Shift Up, известная своим хитом Stellar Blade, объявила о старте масштабного набора новых сотрудников. Кампания по поиску талантов началась 21 ноября и будет проходить на постоянной основе без определенных сроков окончания.

В объявлении указано, что компания ищет специалистов для работы над своим следующим крупным проектом - многоплатформенной экшен-игрой, которая продолжит и расширит вселенную Stellar Blade. Целью проекта является выпуск игры на консолях и PC.

Список открытых вакансий охватывает широкий спектр разработки:

  • Художественные направления: 3D-художник по окружениям, 3D-художник по персонажам, Концепт-художник по окружениям, Технический художник.
  • Геймдизайн: Дизайнер боевой системы (монстры), Дизайнер боевой системы (PC), Дизайнер уровней, Системный дизайнер.
  • Программирование: Программист движка, Клиент-программист.
  • Другие направления: Сценарист, Композитор.

Представитель Shift Up заявил:

Мы ждем активных заявок от тех, кто готов вместе с нами удивить игроков по всему миру с помощью новых технологий и творческих решений.

Stellar Blade 2 позиционируется как AAA-экшен для нескольких платформ, который унаследует стильный геймплей и нарратив, основанный на уникальной вселенной из оригинальной игры, чтобы предложить еще более продвинутый игровой процесс.

23
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
нитгитлистер

сценаристом к ним податься чтоли

5
lomjok26390

Если возьмут тогда возьми пару сценариев с определённых источников определённого содержания и контента 😁😁😁 !!!!!!!!

нитгитлистер lomjok26390

ну а куда без них))

Константин335

Это я жду, первая понравилась. Отличные новости что сразу и на ПК выйдет

4
Евгений Кондратенко

И притом одновременно на консолях и ПК.

3
5uperNova

2BLaraSex, тебя прям пробило на новости я смотрю)) одни тян на главной))

2
Rio17

Сисяр Блейд 2 будет таки а кто бы сомневался:)

2
zSpartacuSz

Эх поскорее бы, так мне эта игра вместе с нир автоматой в душу запали

1
CRAZY rock GAME

Продолжение Nier нам походу не видать

1
Евгений Кондратенко CRAZY rock GAME

Nier automata делали platinum games во главе с Ёко Тарычем. У них сейчас другие проекты в работе

1
Alekseiii550

Даааа)))) как я жду эту часть первую прошел уже 6 раз и еще с озвучкой пройду🥰🥰