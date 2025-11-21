Shift Up официально начала набор сотрудников для разработки Stellar Blade 2 - игра планируется сразу на консолях и PC

Южнокорейская студия Shift Up, известная своим хитом Stellar Blade, объявила о старте масштабного набора новых сотрудников. Кампания по поиску талантов началась 21 ноября и будет проходить на постоянной основе без определенных сроков окончания.

В объявлении указано, что компания ищет специалистов для работы над своим следующим крупным проектом - многоплатформенной экшен-игрой, которая продолжит и расширит вселенную Stellar Blade. Целью проекта является выпуск игры на консолях и PC.

Список открытых вакансий охватывает широкий спектр разработки:

Художественные направления: 3D-художник по окружениям, 3D-художник по персонажам, Концепт-художник по окружениям, Технический художник.

3D-художник по окружениям, 3D-художник по персонажам, Концепт-художник по окружениям, Технический художник. Геймдизайн: Дизайнер боевой системы (монстры), Дизайнер боевой системы (PC), Дизайнер уровней, Системный дизайнер.

Дизайнер боевой системы (монстры), Дизайнер боевой системы (PC), Дизайнер уровней, Системный дизайнер. Программирование: Программист движка, Клиент-программист.

Программист движка, Клиент-программист. Другие направления: Сценарист, Композитор.

Представитель Shift Up заявил:

Мы ждем активных заявок от тех, кто готов вместе с нами удивить игроков по всему миру с помощью новых технологий и творческих решений.

Stellar Blade 2 позиционируется как AAA-экшен для нескольких платформ, который унаследует стильный геймплей и нарратив, основанный на уникальной вселенной из оригинальной игры, чтобы предложить еще более продвинутый игровой процесс.