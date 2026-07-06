Shift Up поблагодарили фанатов за теплый прием Stellar Blade: Blood Rain и выложили полную версию песни из трейлера

Официальный аккаунт Stellar Blade сообщил, что ровно месяц назад они представили продолжение игры - Stellar Blade: Blood Rain и новую героиню Иви, которые были очень хорошо приняты сообществом. В качестве благодарности фанатам за поддержку, Shift Up выложили на YouTube полную версию песни из трейлера под названием Make Up My Mind.

Stellar Blade: Blood Rain - это официальное продолжение хита 2024 года от студии Shift Up. Игра развивает историю оригинала в той же вселенной, но с новой главной героиней. Трейлер вызвал большой ажиотаж у фанатов благодаря динамичному экшену, визуальному стилю и саундтреку.