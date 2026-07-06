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Stellar Blade: BLOOD RAIN TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.1 223 оценки

Shift Up поблагодарили фанатов за теплый прием Stellar Blade: Blood Rain и выложили полную версию песни из трейлера

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Официальный аккаунт Stellar Blade сообщил, что ровно месяц назад они представили продолжение игры - Stellar Blade: Blood Rain и новую героиню Иви, которые были очень хорошо приняты сообществом. В качестве благодарности фанатам за поддержку, Shift Up выложили на YouTube полную версию песни из трейлера под названием Make Up My Mind.

Stellar Blade: Blood Rain - это официальное продолжение хита 2024 года от студии Shift Up. Игра развивает историю оригинала в той же вселенной, но с новой главной героиней. Трейлер вызвал большой ажиотаж у фанатов благодаря динамичному экшену, визуальному стилю и саундтреку.

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Комментарии:  2
Ваш комментарий
ДаДжи

как я кайфую от того что корейцы показательно кладут ХУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУЙ на мнения,скулеж,угрозы всех этих активистов,экспертов и "игрожуров" .тупо репостит у себя в соц сетях фанарты и косплеи показывая чье именно мнение его интересует.вот почему все так не могут??

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barabear
Shift Up поблагодарили любителей лолей за теплый прием Stellar Blade: Blood Rain

Так правильно

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