SHIFT UP поделилась новостями о разработке Stellar Blade: Blood Rain

Компания SHIFT UP представила обновлённую информацию о ходе разработки Stellar Blade: Blood Rain, подтвердив, что работа над проектом движется в соответствии с внутренними стандартами качества. Южнокорейский разработчик также сообщил, что версия Stellar Blade для Nintendo Switch 2, вышедшая 6 ноября, демонстрирует показатели продаж, соответствующие первоначальным прогнозам. Эти данные были включены в отчёт компании о финансовых результатах за третий квартал 2026 года, опубликованный 10 ноября.

По заявлению SHIFT UP, основное внимание при создании Stellar Blade: Blood Rain уделяется достижению требуемого уровня качества, а не ускорению процесса разработки ради скорейшего выпуска игры.

Разработка Stellar Blade: Blood Rain продвигается к намеченному уровню качества. Мы придерживаемся принципа предоставления достаточного времени для того, чтобы обеспечить максимальную проработанность проекта.

В SHIFT UP добавили, что планируют делиться подробностями о проекте постепенно, однако конкретных сроков для будущих анонсов или предполагаемого периода выхода игры пока не назвали.

Официальный анонс Stellar Blade: Blood Rain состоялся в июне 2026 года на мероприятии Summer Game Fest, где студия представила трейлер с кадрами игрового процесса. По словам представителей компании, проект вызвал значительный международный интерес: к концу октября трейлер на официальном YouTube-канале IGN набрал 1,78 миллиона просмотров.

Разработчики также упомянули недавний визит музыканта The Weeknd, который побывал в штаб-квартире SHIFT UP во время своей поездки в Южную Корею. Артист осмотрел студию и опробовал рабочую версию Stellar Blade: Blood Rain.

Тем временем оригинальная Stellar Blade продолжает находить новую аудиторию после выхода на Nintendo Switch 2. В SHIFT UP подтвердили, что самостоятельный выпуск игры на этой платформе показал результаты, соответствующие внутренним ожиданиям, и внёс вклад в общие показатели продаж проекта.

Версия для Switch 2 ранее была представлена ​​на сентябрьской презентации Nintendo Direct, где также было объявлено о коллаборации с серией Bayonetta. Позднее в игру можно было поиграть на выставке Tokyo Game Show 2026, проходившей с 17 по 21 сентября. В рамках коллаборации игроки на PlayStation 5 и ПК получили бесплатные костюмы в стиле Bayonetta.

Несмотря на запуск игры на новой платформе, в третьем квартале 2026 года выручка от Stellar Blade составила примерно 5,9 млрд южнокорейских вон. Это на 32,9% меньше по сравнению с предыдущим кварталом и на 78,6% меньше в годовом исчислении.

В компании SHIFT UP объяснили такое снижение замедлением продаж на уже существующих платформах, где спрос начал стабилизироваться на более низком уровне. Выпуск игры на консоли Switch 2, состоявшийся в ноябре, в отчётный третий квартал не вошел.

Компания также планирует развивать франшизу Stellar Blade за пределами непосредственно продаж игры. Согласно финансовому отчёту, в развитие бренда — вокруг данной интеллектуальной собственности — уже начинают вносить вклад такие направления, как коллекционные карточные игры, музыкальные стриминговые сервисы и различные коллаборации.