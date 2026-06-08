Создатель Stellar Blade: Blood Rain пообещал качественные костюмы, раскрытие судьбы Евы и демо-версию

На выставке Summer Game Fest состоялся анонс Stellar Blade: Blood Rain - прямое продолжение хита 2024 года. Но вместо Евы в центре внимания оказалась новая героиня по имени Иви, а постапокалиптическая пустошь сменилась мегаполисом. Разработчики подчеркивают, что Blood Rain - это не перезапуск и не спин-офф, а полноценное расширение вселенной, действие которого разворачивается после событий оригинальной игры. Глава Shift Up Ким Хён Тэ лично прокомментировал ключевые изменения в эксклюзивном интервью сразу после премьеры трейлера.
Stellar Blade: Blood Rain имеет прямую сюжетную связь с первой частью. Разумеется, будет показано, что случилось с персонажами первой части. Но вместо того чтобы сразу показывать это, мы решили расширить границы повествования. Нам хотелось, чтобы новички тоже могли насладиться законченной историей. Поэтому героиня сменилась. Сейчас я не могу раскрыть детали, но поверьте: когда вы пройдете игру, вы поймете, насколько плотно связаны судьбы Иви и Евы.
А как же костюмы? Фирменная фишка первой части - десятки нарядов для Евы. Увидят ли их фанаты в Blood Rain?
В первой части качество костюмов, особенно в обновлениях, было совершенно иным уровнем. Без ложной скромности, наши дизайнеры сейчас - лучшие в мире в своем деле. Мы воспринимаем это как миссию: показать, на что способна корейская игровая индустрия. Не могу обещать, что нарядов будет много, но их качество вас точно не разочарует.
На SGF не было играбельной версии, что вызвало вопросы у журналистов.
Прямых планов на демо-версию пока нет. Но если геймеры будут громко просить - почему бы и нет? Мы только что показали игру миру. Сейчас вернемся в студию и будем работать дальше. А когда наступит момент, когда мы скажем: "Ребята, посмотрите, что у нас получилось!" - мы снова выйдем на связь.
Он хотел сказать корейскую фетиш индустрию ? :)
Встречайте. 250 костюмов разной расцветки. Похлопайте. Так как это не сисястый мальчонка, но откровенных не будет. 150 видов пончо и столько же камбезов.
Мне лично интересна боевка, на сюжет надежды нет, не этим славяся разрабы
Я такой типаж женщин называю..
Турбо-няха!
мне интересно ,как она стала младше? или события игры до первой части?
любители чупачупсов нашли неплохую лазейку для реализации своих девиаций...