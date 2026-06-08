Создатель Stellar Blade рассказал, зачем новой героине Иви придали более юный внешний облик

Генеральный директор Shift Up Ким Хён Тэ объяснил замысел, стоящий за Иви — новой главной героиней Stellar Blade: Blood Rain. По его словам, её намеренно сделали ниже ростом и более юной на вид, чтобы создать больший контраст между её крутым характером и свирепым стилем ближнего боя.
Он также заявил, что команда серьёзно отнеслась к отзывам игроков о первой Stellar Blade. Хотя у Евы был собственный характер, некоторые игроки считали её недостаточно запоминающейся, поэтому разработчики хотели сделать Иви персонажем с более сильной и ярко выраженной индивидуальностью.
Боевая система также получит серьёзные изменения: разработчики сделали больший акцент на ближнем бою и добавили новое оружие.
Одним из нововведений станет меч с обратным лезвием, который даст игрокам больше способов сражаться и сделает бои более динамичными.
По словам Кима, все эти изменения являются частью стремления команды улучшить оригинальную игру и сделать Stellar Blade: Blood Rain проектом, которого фанаты будут ждать с интересом.
А могли и такую получить , если Shift Up не убежали бы от сони )
Любителям бабушек не зайдёт.))
То есть, теперь у нас робот с подростковым бунтом? Ну спасибо, блин, а можно для взрослых что-то?
Инстант пре-ордер. Дэй уан