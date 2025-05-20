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Stellar Blade 2 TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
10 1 оценка

Stellar Blade 2 находится в разработке, но перед ней Shift Up выпустит экшен-RPG в научно-фантастическом сеттинге

AceTheKing AceTheKing

Студия Shift Up сообщила о том, что работает над двумя проектами: новой экшен-RPG и продолжением Stellar Blade.

Следующим релизом студии станет Project Witches - экшен-RPG в стилистике японского аниме с научно-фантастическим сеттингом. Shift Up планирует создать IP, который будет известен во всем мире. Релиз игры запланирован на 2027 год, она так же должна выйти на консоли следующего поколения.

Кроме того, в Shift Up подтвердили, что уже начали официально работать над Stellar Blade 2, а к 2027 году студия планирует расширить штат сотрудников до 550 человек.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
PuaJl4eJl

Оценка у игры слишком завышенная,наверное это на фоне как по мне искусственного хайпа,я думаю сиквел это уже перебор,если конечно существенно не поменяют игру.

15
Комментарий удален
Diablonos

Девственники приносят огромную прибыль покупая игры, фигурки и салфетки?

1
LethalApple Diablonos

Ой посмотрите на этого мачо, трахнул раз в жизни жирную уродливую бабу и думает что он теперь победитель!

Resplaytor

Вполне очевидное событие, после успехов первой части.

1
Twitch Stream Moments

А я знал знал что будет 2 часть красавчики

1
SOLUS5678

Будем ждать продолжения Стеллар.

1
luVol
Project Witches - экшен-RPG в стилистике японского аниме с научно-фантастическим сеттингом

Гача?

sa1958

Посмотрим что получится.

Janekste
Project Witches - экшен-RPG в стилистике японского аниме с научно-фантастическим сеттингом.

Ну это прям шикарно. Жду с нетерпением.