Stellar Blade 2 находится в разработке, но перед ней Shift Up выпустит экшен-RPG в научно-фантастическом сеттинге

Студия Shift Up сообщила о том, что работает над двумя проектами: новой экшен-RPG и продолжением Stellar Blade.

Следующим релизом студии станет Project Witches - экшен-RPG в стилистике японского аниме с научно-фантастическим сеттингом. Shift Up планирует создать IP, который будет известен во всем мире. Релиз игры запланирован на 2027 год, она так же должна выйти на консоли следующего поколения.

Кроме того, в Shift Up подтвердили, что уже начали официально работать над Stellar Blade 2, а к 2027 году студия планирует расширить штат сотрудников до 550 человек.