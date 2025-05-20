Stellar Blade 2 находится в разработке, но перед ней Shift Up выпустит экшен-RPG в научно-фантастическом сеттинге

Студия Shift Up сообщила о том, что работает над двумя проектами: новой экшен-RPG и продолжением Stellar Blade.
Следующим релизом студии станет Project Witches - экшен-RPG в стилистике японского аниме с научно-фантастическим сеттингом. Shift Up планирует создать IP, который будет известен во всем мире. Релиз игры запланирован на 2027 год, она так же должна выйти на консоли следующего поколения.
Кроме того, в Shift Up подтвердили, что уже начали официально работать над Stellar Blade 2, а к 2027 году студия планирует расширить штат сотрудников до 550 человек.
Оценка у игры слишком завышенная,наверное это на фоне как по мне искусственного хайпа,я думаю сиквел это уже перебор,если конечно существенно не поменяют игру.
Девственники приносят огромную прибыль покупая игры, фигурки и салфетки?
Ой посмотрите на этого мачо, трахнул раз в жизни жирную уродливую бабу и думает что он теперь победитель!
Вполне очевидное событие, после успехов первой части.
А я знал знал что будет 2 часть красавчики
Будем ждать продолжения Стеллар.
Гача?
Посмотрим что получится.
Ну это прям шикарно. Жду с нетерпением.