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Stellar Blade 2 TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.8 12 оценок

Stellar Blade 2 выйдет не раньше 2027 года и расскажет более зрелую историю

butcher69 butcher69

На волне успеха ПК-версии Stellar Blade студия Shift Up вновь оказалась в центре внимания. Генеральный директор Ким Хён Тэ в интервью южнокорейским СМИ поделился первыми подробностями о разработке сиквела, релиз которого ожидается не ранее 2027 года.

По словам Кима, изначально продолжение задумывалось как DLC, но проект быстро перерос в полноценную игру, благодаря объёму новых идей и механик. В настоящее время команда находится на стадии исследований и разработки, делая акцент на технические решения следующего поколения.

Создатели Stellar Blade признают, что в оригинальной игре им пришлось сократить кат-сцены и второстепенные сюжетные элементы из-за нехватки ресурсов и специалистов. Эти проблемы планируют решить во второй части. Сюжет Stellar Blade 2 будет глубже и сложнее, затрагивая более философские и зрелые темы, выходящие за рамки дилеммы ИИ и человечности.

Успех ПК-версии превзошёл ожидания студии. Shift Up поддерживает моддинг, но просит игроков избегать модификаций, ломающих геймплей. Команда пообещала учитывать обратную связь и продолжать развивать своё видение.

Ким Хён Тэ поблагодарил фанатов за доверие и отметил, что Stellar Blade стала важным шагом для продвижения корейских игр на глобальной арене.

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16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Jarvis666
затрагивая более философские и зрелые темы

Зрелые... Про милфочек)))

14
Hartelose

Сделали бы смесь Детройт+SB. Интересно было попробовать такой вариант. В Детройте реализация вышла неплохой, по сути не игра а кино при твоём посредственном участии и выборе той или иной морали.

MNM 777

Аряяяяя ) Опять ждем визги от западных журнализов

5
Givemethedust

Добавят Эбби и гольф?)

4
Alex40001

бильярд как в фениксе

Tiger Goose
Добавят Эбби и гольф?

Добавят Добби и квиддич.

Givemethedust Tiger Goose

Скорее всего твой вариант. Нет тем взрослее, чем очередное угнетение

vasek9997

НУ игра ошуенная что сказать.В нее сейчас не играют только инфантилы с 1 инструкцией в голове.

Нет на торренте - все жду когда будет.

Вместо пойти и купить активашку - даже у школьника будет те 200 рублей.

Меня бы как говорится трафило - от того что есть что то что я не могу попробовать и оно стоит 3 копейки.

Никакие идеры в мире не будут мне ставить шлагбаймы со своими защитами.

4
DjDuke

Держи в курсе. Людям интересно, чё там у Васька.

4
Человек-Анекдот

сделайте ей броню как у мужиков в вархаммере и посмотрим нужна будет фанатам вторая часть или нет))

3
SOLUS5678

С нетерпением жду вторую часть.

2
Deep Sea

Жду жду жду, очень жду !!!

2
Анна Кранцове

А я знала что будет 2 часть да там по концовке и так было понятно что будет продолжение

2
Real Slim Shady

Да да, сони же умеет в сиквелы.. Опять нудень придумают на уровне GoW и SM 2

2
WerGC

главное графику на забудьте

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