Stellar Blade 2 выйдет не раньше 2027 года и расскажет более зрелую историю

На волне успеха ПК-версии Stellar Blade студия Shift Up вновь оказалась в центре внимания. Генеральный директор Ким Хён Тэ в интервью южнокорейским СМИ поделился первыми подробностями о разработке сиквела, релиз которого ожидается не ранее 2027 года.
По словам Кима, изначально продолжение задумывалось как DLC, но проект быстро перерос в полноценную игру, благодаря объёму новых идей и механик. В настоящее время команда находится на стадии исследований и разработки, делая акцент на технические решения следующего поколения.
Создатели Stellar Blade признают, что в оригинальной игре им пришлось сократить кат-сцены и второстепенные сюжетные элементы из-за нехватки ресурсов и специалистов. Эти проблемы планируют решить во второй части. Сюжет Stellar Blade 2 будет глубже и сложнее, затрагивая более философские и зрелые темы, выходящие за рамки дилеммы ИИ и человечности.
Успех ПК-версии превзошёл ожидания студии. Shift Up поддерживает моддинг, но просит игроков избегать модификаций, ломающих геймплей. Команда пообещала учитывать обратную связь и продолжать развивать своё видение.
Ким Хён Тэ поблагодарил фанатов за доверие и отметил, что Stellar Blade стала важным шагом для продвижения корейских игр на глобальной арене.
Зрелые... Про милфочек)))
Сделали бы смесь Детройт+SB. Интересно было попробовать такой вариант. В Детройте реализация вышла неплохой, по сути не игра а кино при твоём посредственном участии и выборе той или иной морали.
Аряяяяя ) Опять ждем визги от западных журнализов
Добавят Эбби и гольф?)
бильярд как в фениксе
Добавят Добби и квиддич.
Скорее всего твой вариант. Нет тем взрослее, чем очередное угнетение
НУ игра ошуенная что сказать.В нее сейчас не играют только инфантилы с 1 инструкцией в голове.
Нет на торренте - все жду когда будет.
Вместо пойти и купить активашку - даже у школьника будет те 200 рублей.
Меня бы как говорится трафило - от того что есть что то что я не могу попробовать и оно стоит 3 копейки.
Никакие идеры в мире не будут мне ставить шлагбаймы со своими защитами.
Держи в курсе. Людям интересно, чё там у Васька.
сделайте ей броню как у мужиков в вархаммере и посмотрим нужна будет фанатам вторая часть или нет))
С нетерпением жду вторую часть.
Жду жду жду, очень жду !!!
А я знала что будет 2 часть да там по концовке и так было понятно что будет продолжение
Да да, сони же умеет в сиквелы.. Опять нудень придумают на уровне GoW и SM 2
главное графику на забудьте