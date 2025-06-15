Stellar Blade 2 выйдет не раньше 2027 года и расскажет более зрелую историю

На волне успеха ПК-версии Stellar Blade студия Shift Up вновь оказалась в центре внимания. Генеральный директор Ким Хён Тэ в интервью южнокорейским СМИ поделился первыми подробностями о разработке сиквела, релиз которого ожидается не ранее 2027 года.

По словам Кима, изначально продолжение задумывалось как DLC, но проект быстро перерос в полноценную игру, благодаря объёму новых идей и механик. В настоящее время команда находится на стадии исследований и разработки, делая акцент на технические решения следующего поколения.

Создатели Stellar Blade признают, что в оригинальной игре им пришлось сократить кат-сцены и второстепенные сюжетные элементы из-за нехватки ресурсов и специалистов. Эти проблемы планируют решить во второй части. Сюжет Stellar Blade 2 будет глубже и сложнее, затрагивая более философские и зрелые темы, выходящие за рамки дилеммы ИИ и человечности.

Успех ПК-версии превзошёл ожидания студии. Shift Up поддерживает моддинг, но просит игроков избегать модификаций, ломающих геймплей. Команда пообещала учитывать обратную связь и продолжать развивать своё видение.

Ким Хён Тэ поблагодарил фанатов за доверие и отметил, что Stellar Blade стала важным шагом для продвижения корейских игр на глобальной арене.