Stellar Blade: Blood Rain обзавёлся русской версией трейлера от Mechanics VoiceOver

Экшн Stellar Blade от корейской студией Shift Up с первых же трейлеров вызывал бурные обсуждения в сети, не говоря уже о релизе. ПК-версия за три дня со старта продаж разошлась тиражом в миллион копий. Такие впечатляющие показатели давали понять, что продолжению быть. И вот, на Summer Game Fest, презентовали анонсирующий трейлер новой части Stellar Blade с подзаголовком Blood Rain.

Новая главная героиня, невиданная ранее локация, больше контента, костюмов и интересных ракурсов. Разработчики уверяют поклонников, что геймплей стал лишь круче, а сама героиня получилась очень харизматичной.

Поскольку данные заявления звучат весьма многообещающе, а команда Mechanics VoiceOver ответственна за русскую озвучку к первой части, то на онлайн-фестивале "МехФест" ею была представлена русская версия анонсирующего трейлера!

После релиза игры мы изучим файлы, оценим масштабы и с вероятностью в 99% запустим кампанию по сбору средств для реализации проекта. А пока насладитесь трейлером в нашей озвучке, ведь именно эти голоса в последствии могут стать для персонажей родными!