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Stellar Blade: BLOOD RAIN TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
8.1 216 оценок

Студия GamesVoice показала русский трейлер Stellar Blade: Blood Rain и дала понять, что готова взяться за полную озвучку

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice представила дублированный трейлер Stellar Blade: Blood Rain, переведённый напрямую с корейского языка. Авторы отмечают, что в оригинальной корейской версии есть небольшие отличия от английской локализации, поэтому перевод создавался именно с первоисточника.

При этом студия подчёркивает: публикация ролика не является анонсом русской озвучки игры. Это лишь демонстрация интереса к проекту. Если найдутся желающие профинансировать производство, а объём реплик окажется приемлемым, GamesVoice готова заняться полноценным дубляжом.

На русскую озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от GamesVoice собрано уже 2 миллиона рублей

Кроме того, команда сообщила, что уже работает ещё над несколькими «трейлерами-неожиданностями», подробности о которых обещает раскрыть позднее.

Трейлеры 3
28
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
maximus388

Все цену себе набивают, прямиком с корейской версии переводили, молодцы какие: дайте еще 2 миллиона на раскрытие нарратива, а то не ясно, про что игра, явно же глубокая РПГ с массой диалогов и решений.

И да, ее как таковой пока нет, выйдет в лучшем случае в 2028-м. Или это такой посыл, что желающие погамать с озвучкой во вторую часть симулятора голых жоп и нарядов могут уже начинать откладывать будущие донаты в школе на завтраках?

Кроме того, команда сообщила, что уже работает ещё над несколькими «трейлерами-неожиданностями», подробности о которых обещает раскрыть позднее
9
Вадим Якимов

ох уж этот ПеГешный го8но-плейер..(

9
Интеллигeнт

жалкая копия:

непревзойдённый оригинал:

8
Кей Овальд

Хорошо было бы, если бы сделали. Я бы поддержал.

3
Double_Jump

Классная озвучка.

2
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