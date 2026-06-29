Студия GamesVoice показала русский трейлер Stellar Blade: Blood Rain и дала понять, что готова взяться за полную озвучку

Студия GamesVoice представила дублированный трейлер Stellar Blade: Blood Rain, переведённый напрямую с корейского языка. Авторы отмечают, что в оригинальной корейской версии есть небольшие отличия от английской локализации, поэтому перевод создавался именно с первоисточника.
При этом студия подчёркивает: публикация ролика не является анонсом русской озвучки игры. Это лишь демонстрация интереса к проекту. Если найдутся желающие профинансировать производство, а объём реплик окажется приемлемым, GamesVoice готова заняться полноценным дубляжом.
Кроме того, команда сообщила, что уже работает ещё над несколькими «трейлерами-неожиданностями», подробности о которых обещает раскрыть позднее.
Все цену себе набивают, прямиком с корейской версии переводили, молодцы какие: дайте еще 2 миллиона на раскрытие нарратива, а то не ясно, про что игра, явно же глубокая РПГ с массой диалогов и решений.
И да, ее как таковой пока нет, выйдет в лучшем случае в 2028-м. Или это такой посыл, что желающие погамать с озвучкой во вторую часть симулятора голых жоп и нарядов могут уже начинать откладывать будущие донаты в школе на завтраках?
ох уж этот ПеГешный го8но-плейер..(
жалкая копия:
непревзойдённый оригинал:
Хорошо было бы, если бы сделали. Я бы поддержал.
Классная озвучка.