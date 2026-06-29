Студия GamesVoice показала русский трейлер Stellar Blade: Blood Rain и дала понять, что готова взяться за полную озвучку

Студия GamesVoice представила дублированный трейлер Stellar Blade: Blood Rain, переведённый напрямую с корейского языка. Авторы отмечают, что в оригинальной корейской версии есть небольшие отличия от английской локализации, поэтому перевод создавался именно с первоисточника.

При этом студия подчёркивает: публикация ролика не является анонсом русской озвучки игры. Это лишь демонстрация интереса к проекту. Если найдутся желающие профинансировать производство, а объём реплик окажется приемлемым, GamesVoice готова заняться полноценным дубляжом.

Кроме того, команда сообщила, что уже работает ещё над несколькими «трейлерами-неожиданностями», подробности о которых обещает раскрыть позднее.