Студия PA Create открыла предзаказ на коллекционную фигуру Иви из Stellar Blade: Blood Rain

Студия PA Create, известная по своим работам по мотивам видеоигр, объявила о начале приема предварительных заказов на детализированную фигуру Иви, главной героини предстоящего экшена Stellar Blade: Blood Rain. Фигурка создается по принципу third-party, то есть ее выпускает компания, не имеющая официальной лицензии на использование этого персонажа или бренда. Тем не менее, PA Create Studio уже успела зарекомендовать себя как надежный поставщик, хотя качество фигурок не всегда точно соответствует фото.

Фигурка, выполненная в масштабе 1/4, имеет внушительные размеры: 48 см в высоту, 20 см в ширину и 20 см в длину. Для создания используется качественный полистоун и импортный полиуретан. Фигура будет выпущена в двух вариантах (позах) строго ограниченным тиражом всего в 178 экземпляров по всему миру. Стоимость фигурки составляет $420 (можно внести $110 как депозит). Предзаказ открыт с 7 сентября 2026 года, а ориентировочный релиз пока неизвестен.