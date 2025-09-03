Студия Shift Up вновь напомнила о работе над продолжением Stellar Blade

Студия Shift Up вновь подтвердила, что работает над продолжением своей успешной игры Stellar Blade, и новая часть обещает быть масштабнее оригинала. Подтверждение просочилось через финансовый отчет компании, где упоминалась работа над текущей интеллектуальной собственностью. Хотя прямого анонса пока не было, документ ясно указывает на сиквел и его амбиции.

По данным надежного инсайдера Genki_JPN, Stellar Blade 2 наследует динамичный экшен оригинала и одновременно предложит расширенное построение мира и улучшенный геймплей. Такой подход должен укрепить позицию франшизы как ключевой интеллектуальной собственности студии и принести еще больший успех, чем первая игра.

Первая часть Stellar Blade стала настоящим хитом, побив рекорды PlayStation по продажам на ПК через Steam. Учитывая успех оригинала, решение Shift Up продолжать серию выглядело предсказуемым. В прошлом году студия уже упоминала сиквел в финансовых документах наряду с другим проектом — Project Witches (позже переименованным в Project Spirits), что только подтверждает планомерное развитие франшизы.