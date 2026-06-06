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Stellar Blade: BLOOD RAIN TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис, Научная фантастика
7.6 132 оценки

Трейлер Stellar Blade: Blood Rain вызвал споры из-за подозрений на использование ИИ-контента

KoRnEr KoRnEr

На вчерашней презентации Summer Game Fest студия Shift Up Entertainment представила долгожданное продолжение экшена Stellar Blade. Трейлер под названием Blood Rain продемонстрировал нового главного героя и впечатляющий игровой мир. Однако не все детали вызвали восторг у зрителей.

Киберпанк, новая героиня и физика попы! На Summer Game Fest показали первый трейлер Stellar Blade - Blood Rain

Внимательные игроки и фанаты серии обратили внимание на возможное использование технологий генеративного искусственного интеллекта при создании некоторых фоновых элементов. Речь идёт о текстурах зданий и, что самое примечательное, о китайских иероглифах на вывесках и плакатах.

Пользователи, владеющие китайским языком, подтвердили, что текст в трейлере не имеет смысла — это случайный набор символов, характерный для генерации нейросетями. Кроме того, некоторые архитектурные детали также выдают «почерк» ИИ: нелогичные соединения, размытые края и абстрактные формы.

На данный момент Shift Up Entertainment не комментировала обвинения. Однако стоит отметить, что игра находится на ранней стадии разработки, а использование ИИ для быстрого заполнения фоновых текстур и создания черновых материалов стало распространённой практикой в индустрии. Разработчики часто заменяют такие ассеты на handmade-контент ближе к релизу.

Тем не менее, сам факт появления сгенерированных элементов в официальном трейлере вызвал вопросы у части аудитории, ожидающей от студии более высокого уровня проработки деталей, особенно после успеха оригинальной Stellar Blade. Остаётся надеяться, что к моменту выхода игры все текстурные и языковые нюансы будут исправлены.

Создатели The Blood of Dawnwalker использовали ИИ, но проводят чёткую границу - в финальной версии не будет ИИ-контента
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Комментарии:  29
Ваш комментарий
Hall_1920

дайте предзаказ!!!

15
Walkan90

Как же похер. Почему нужно ненавидеть ИИ, если он делает незаметные в динамике игры вещи и упрощает задачу разрабам? От ИИ у моделек не по 6 пальцев, не жопа с головой перепутана, чтобы в глаза бросалось, лишь бы доеба ться до чего нибудь. Скажи про использование ИИ в какой нибудь гта, так там еще и оправдают, то что игра легенда, ей можно, там же масштабы.

13
СringeZavr

Зачем слушать больных людей, которые везде ии ищут? Больше не понимаю зачем их бредни форсить по всему интернету

7
Дворф

Вы ведь понимаете что ненавидят игру только левые и лхбт сообщество что эйс комбат что стеллар блейд уже продали себя. нормальный человек отдавая больше 20 к тенге не должен смотреть на уродов только если это не ваха

5
Diablonos

Сарком тоже использует ИИ. Идите поспортье какие они плохие, а бешеные фанатики вас обоссут.

3
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