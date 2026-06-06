Трейлер Stellar Blade: Blood Rain вызвал споры из-за подозрений на использование ИИ-контента

На вчерашней презентации Summer Game Fest студия Shift Up Entertainment представила долгожданное продолжение экшена Stellar Blade. Трейлер под названием Blood Rain продемонстрировал нового главного героя и впечатляющий игровой мир. Однако не все детали вызвали восторг у зрителей.
Внимательные игроки и фанаты серии обратили внимание на возможное использование технологий генеративного искусственного интеллекта при создании некоторых фоновых элементов. Речь идёт о текстурах зданий и, что самое примечательное, о китайских иероглифах на вывесках и плакатах.
Пользователи, владеющие китайским языком, подтвердили, что текст в трейлере не имеет смысла — это случайный набор символов, характерный для генерации нейросетями. Кроме того, некоторые архитектурные детали также выдают «почерк» ИИ: нелогичные соединения, размытые края и абстрактные формы.
На данный момент Shift Up Entertainment не комментировала обвинения. Однако стоит отметить, что игра находится на ранней стадии разработки, а использование ИИ для быстрого заполнения фоновых текстур и создания черновых материалов стало распространённой практикой в индустрии. Разработчики часто заменяют такие ассеты на handmade-контент ближе к релизу.
Тем не менее, сам факт появления сгенерированных элементов в официальном трейлере вызвал вопросы у части аудитории, ожидающей от студии более высокого уровня проработки деталей, особенно после успеха оригинальной Stellar Blade. Остаётся надеяться, что к моменту выхода игры все текстурные и языковые нюансы будут исправлены.
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Как же похер. Почему нужно ненавидеть ИИ, если он делает незаметные в динамике игры вещи и упрощает задачу разрабам? От ИИ у моделек не по 6 пальцев, не жопа с головой перепутана, чтобы в глаза бросалось, лишь бы доеба ться до чего нибудь. Скажи про использование ИИ в какой нибудь гта, так там еще и оправдают, то что игра легенда, ей можно, там же масштабы.
Зачем слушать больных людей, которые везде ии ищут? Больше не понимаю зачем их бредни форсить по всему интернету
Вы ведь понимаете что ненавидят игру только левые и лхбт сообщество что эйс комбат что стеллар блейд уже продали себя. нормальный человек отдавая больше 20 к тенге не должен смотреть на уродов только если это не ваха
Сарком тоже использует ИИ. Идите поспортье какие они плохие, а бешеные фанатики вас обоссут.