Трейлер Stellar Blade: Blood Rain вызвал споры из-за подозрений на использование ИИ-контента

На вчерашней презентации Summer Game Fest студия Shift Up Entertainment представила долгожданное продолжение экшена Stellar Blade. Трейлер под названием Blood Rain продемонстрировал нового главного героя и впечатляющий игровой мир. Однако не все детали вызвали восторг у зрителей.

Внимательные игроки и фанаты серии обратили внимание на возможное использование технологий генеративного искусственного интеллекта при создании некоторых фоновых элементов. Речь идёт о текстурах зданий и, что самое примечательное, о китайских иероглифах на вывесках и плакатах.

Пользователи, владеющие китайским языком, подтвердили, что текст в трейлере не имеет смысла — это случайный набор символов, характерный для генерации нейросетями. Кроме того, некоторые архитектурные детали также выдают «почерк» ИИ: нелогичные соединения, размытые края и абстрактные формы.

На данный момент Shift Up Entertainment не комментировала обвинения. Однако стоит отметить, что игра находится на ранней стадии разработки, а использование ИИ для быстрого заполнения фоновых текстур и создания черновых материалов стало распространённой практикой в индустрии. Разработчики часто заменяют такие ассеты на handmade-контент ближе к релизу.

Тем не менее, сам факт появления сгенерированных элементов в официальном трейлере вызвал вопросы у части аудитории, ожидающей от студии более высокого уровня проработки деталей, особенно после успеха оригинальной Stellar Blade. Остаётся надеяться, что к моменту выхода игры все текстурные и языковые нюансы будут исправлены.