В Сети засветился новый баннер по найму для сиквела Stellar Blade, который тизерит неизвестного персонажа

В сети появился новый официальный баннер от компании Shift Up, созданный для найма сотрудников для работы над сиквелом Stellar Blade. Баннер изображает загадочную фигуру в облегающем высокотехнологичном костюме. Вид сзади подчеркивает фирменный стиль Shift Up, на спине - эмблема "CDDP" и слоган "Fairness and Peace" (Справедливость и Мир).

Силуэт не совпадает с Евой: другой тип обтягивающего костюма, более массивная фигура, отсутствие длинных волос. Также интригует надпись "CDDP". Фанаты гадают, кем может быть этот загадочный персонаж и выражают озабоченность, что главгероем в продолжении может быть не Ева. Альтернатива - приквел с Рэйвен (Raven), антагонисткой из первой части, чья ненависть к Матери-Сфере идеально ложится под тему "Справедливость и Мир".

Shift Up официально запустила масштабный набор сотрудников 21 ноября: студия ищет сценаристов, дизайнеров, художников. Вакансии намекают на мультиплатформенный релиз предположительно в 2027-м.