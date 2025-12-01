В Сети засветился новый баннер по найму для сиквела Stellar Blade, который тизерит неизвестного персонажа

В сети появился новый официальный баннер от компании Shift Up, созданный для найма сотрудников для работы над сиквелом Stellar Blade. Баннер изображает загадочную фигуру в облегающем высокотехнологичном костюме. Вид сзади подчеркивает фирменный стиль Shift Up, на спине - эмблема "CDDP" и слоган "Fairness and Peace" (Справедливость и Мир).
Силуэт не совпадает с Евой: другой тип обтягивающего костюма, более массивная фигура, отсутствие длинных волос. Также интригует надпись "CDDP". Фанаты гадают, кем может быть этот загадочный персонаж и выражают озабоченность, что главгероем в продолжении может быть не Ева. Альтернатива - приквел с Рэйвен (Raven), антагонисткой из первой части, чья ненависть к Матери-Сфере идеально ложится под тему "Справедливость и Мир".
Shift Up официально запустила масштабный набор сотрудников 21 ноября: студия ищет сценаристов, дизайнеров, художников. Вакансии намекают на мультиплатформенный релиз предположительно в 2027-м.
Глаза очень понравились
спрячь под спойлером пожалуйста. я как и большинство на работе сейчас
так это ж искусственное лицо. На лице все натянуто-перетянуто-перерезано. Ты бы сильно удивился, увидев оригинал: глаза явно расширенны, нос спрямлен, подбородок доработан, губы (возможно) слегка надуты. Ну, и конечно же кожа (на лице) натянута. Для сравнения посмотри на дряблости на теле.
и сиськи
где?
будут
ну вот когда будут тогда и говори)) а то без повода баламутишь))
Да, жопа-то меньше...
спина и талия шире, шейная трапеция тоже помассивней
Может приквел, а может Ева, фигура в первой зависела от костюмов, а волосы и спрятать могли.
глянь на пропорции, не на столько же.