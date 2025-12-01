ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Blade 2 TBA
Экшен, Адвенчура, Слэшер, От третьего лица, Постапокалипсис
7.7 76 оценок

В Сети засветился новый баннер по найму для сиквела Stellar Blade, который тизерит неизвестного персонажа

2BLaraSex 2BLaraSex

В сети появился новый официальный баннер от компании Shift Up, созданный для найма сотрудников для работы над сиквелом Stellar Blade. Баннер изображает загадочную фигуру в облегающем высокотехнологичном костюме. Вид сзади подчеркивает фирменный стиль Shift Up, на спине - эмблема "CDDP" и слоган "Fairness and Peace" (Справедливость и Мир).

Силуэт не совпадает с Евой: другой тип обтягивающего костюма, более массивная фигура, отсутствие длинных волос. Также интригует надпись "CDDP". Фанаты гадают, кем может быть этот загадочный персонаж и выражают озабоченность, что главгероем в продолжении может быть не Ева. Альтернатива - приквел с Рэйвен (Raven), антагонисткой из первой части, чья ненависть к Матери-Сфере идеально ложится под тему "Справедливость и Мир".

Shift Up официально запустила масштабный набор сотрудников 21 ноября: студия ищет сценаристов, дизайнеров, художников. Вакансии намекают на мультиплатформенный релиз предположительно в 2027-м.

Shift Up официально начала набор сотрудников для разработки Stellar Blade 2 - игра планируется сразу на консолях и PC
12
17
Комментарии:  17
Ваш комментарий
MNM 777

Глаза очень понравились

8
нитгитлистер

спрячь под спойлером пожалуйста. я как и большинство на работе сейчас

4
MNM 777 нитгитлистер
3
ПтирЯ

так это ж искусственное лицо. На лице все натянуто-перетянуто-перерезано. Ты бы сильно удивился, увидев оригинал: глаза явно расширенны, нос спрямлен, подбородок доработан, губы (возможно) слегка надуты. Ну, и конечно же кожа (на лице) натянута. Для сравнения посмотри на дряблости на теле.

1
InkubatorKlef

и сиськи

3
нитгитлистер

где?

InkubatorKlef нитгитлистер

будут

нитгитлистер InkubatorKlef

ну вот когда будут тогда и говори)) а то без повода баламутишь))

3
ZAUSA
Силуэт не совпадает с Евой

Да, жопа-то меньше...

нитгитлистер

спина и талия шире, шейная трапеция тоже помассивней

Kenn1y нитгитлистер

Может приквел, а может Ева, фигура в первой зависела от костюмов, а волосы и спрятать могли.

нитгитлистер Kenn1y

глянь на пропорции, не на столько же.