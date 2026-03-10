В Shift Up раскрыли ключевые принципы развития франшизы Stellar Blade

Студия Shift Up продолжает делиться информацией о будущем своих флагманских проектов, попутно закрепляя свои амбиции по превращению успешного экшена про Еву в полноценную мультимедийную франшизу. В недавних отчетах разработчики обрисовали главные концептуальные "столпы", на которых будет строиться дальнейшее развитие серии Stellar Blade, включая потенциальные сиквелы и побочные медиа продукты.

Среди основных принципов компании заявлены глубокая сюжетная вселенная, обширный мир для исследования, стильный экшен и высокое качество визуальной адаптации. Как сообщается, для Shift Up расширение лора Stellar Blade станет первоочередной задачей. Кроме этого, разработчики уже на этом этапе готовы признать возросший уровень масштаба этой вселенной. В отличие от полу-линейного оригинала, акцент хотят сместить на еще большие локаций или даже полноценный открытый мир.

Вместе с этим, команда разработчиков намерена поддерживать высокую планку картинки при сохранении производительности. А фирменная молниеносная боевка, особенно хваленая фанатами механика парирований, останется главной основой геймплея будущих проектов.

Интересно, что столь амбициозные планы очерчены в период, когда игрокам советуют набраться выдержки. Не так давно композиторы студии признались, что и вторая часть Stellar Blade, и новый секретный проект Shift Up пока совершенно не готовы к официальному показу.

Вероятно, в ближайший год мы будем питаться исключительно вот такими концептуальными тизерами.