После 10 лет разработки: объявлена дата выхода новой амбициозной космической стратегии Stellar Reach

Фанаты космических стратегий 4X скоро смогут познакомиться с новым проектом Stellar Reach, над которым работал целых десять лет один из бывших разработчиков Ubisoft и Creative Assembly — Джеймс Миллер. Его амбициозная игра обещает стать настоящим конкурентом таким гигантам жанра, как Stellaris. Официальный релиз игры на платформе Steam назначен на 8 октября 2025 года.
Разработка Stellar Reach началась более десяти лет назад и значительно вышла за рамки первоначальных планов. Миллер признается, что вместе с игрой он тоже вырос, превратив первоначальную задумку в глубокую и продуманную космическую стратегию, которой гордится как своему первому независимому проекту.
Игрокам предстоит выбрать одну из восьми уникальных фракций, каждая со своим собственным деревом технологий и возможностями развития. В Stellar Reach будет три пути к победе: верховенство, процветание или промышленное господство, что добавляет разнообразия в стратегии развития общества и военной мощи.
Ключевым элементом станет расширение флота и армии, для чего потребуется тщательно собирать и управлять 13 типами ресурсов, каждый из которых будет влиять на эффективность боевых единиц. Такой подход обещает сделать игровой процесс захватывающим и требующим стратегического мышления.
Пока фанаты с нетерпением ждут релиза, на платформе Valve проходит Фестиваль 4X, продляющийся до 18 августа 2025 года, где можно познакомиться с другими перспективными играми жанра.
и кто будет играть в эту второсортную каловую массу ?
закрытие?
Это Эксель с другими скинами?
судя по видосу это просто очень сильно напичканый нюансами и зависимостями менеджмент в космическом сеттинге. весьма нишевый продукт у которого явно найдутся свои фанаты. со временем.
Я бы посмотрел на тех спонсоров которые 10 лет башляли игру , а она в итоге провалится...