Stellar Reach вышла на PC - новая 4X-стратегия покоряет космос

На PC состоялся релиз космической 4X-стратегии Stellar Reach от студии Stelleas. Игра предлагает игрокам возглавить одну из фракций, борющихся за господство в суровой галактической окраине.

В Stellar Reach можно достичь успеха разными способами — через военную мощь, развитие экономики или технологические инновации. Проект включает шесть веток технологий, гибкую систему управления империей и обширные возможности для дипломатии, строительства и исследования космоса.

Игра уже доступна для покупки в Steam.