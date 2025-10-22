ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellar Reach 22.10.2025
Экономика, Глобальная стратегия, Космос, Научная фантастика
5.5 4 оценки

Stellar Reach вышла на PC - новая 4X-стратегия покоряет космос

IKarasik IKarasik

На PC состоялся релиз космической 4X-стратегии Stellar Reach от студии Stelleas. Игра предлагает игрокам возглавить одну из фракций, борющихся за господство в суровой галактической окраине.

В Stellar Reach можно достичь успеха разными способами — через военную мощь, развитие экономики или технологические инновации. Проект включает шесть веток технологий, гибкую систему управления империей и обширные возможности для дипломатии, строительства и исследования космоса.

Игра уже доступна для покупки в Steam.

8
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
Иваныч из Тулы

Без перевода в 4Х стратегии играть не сильно интересно.

1
Алекс Рейлор

Когда на рекламу не хватило, но прорекламировать охота?