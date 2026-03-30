Космическая ролевая игра Stellar Tactics вышла из раннего доступа спустя 10 лет разработки

Разработчик Дон Уилкинс из студии Maverick Games сообщил о выпуске обновления версии 1.0 для научно-фантастической ролевой игры Stellar Tactics. Проект покинул стадию раннего доступа в цифровом магазине Steam 30 марта 2026 года. Создание игры заняло почти 10 лет.

Проект сочетает пошаговые тактические наземные бои и исследование открытого космоса. В распоряжении игроков оказывается огромная вселенная, которая включает 160000 звездных систем. Пользователи могут управлять отрядом космических наемников, развивая их навыки с помощью бесклассовой системы прогрессии, содержащей 240 различных способностей.

Кроме наземных сражений проект предлагает управление космическими кораблями. В игре доступно 40 судов, любое из них можно модифицировать для различных задач, включая торговлю, добычу ресурсов или боевые столкновения. Игроки могут брать вражеские корабли на абордаж, торговать на рынках станций или следовать сюжету, пытаясь остановить распространение опасной болезни под названием Фейдж.

Создатель игры поблагодарил сообщество за терпение и помощь в поиске ошибок на протяжении всего периода разработки. В дальнейшем автор планирует выпускать небольшие обновления для устранения оставшихся недочетов.