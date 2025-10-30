Stellar Trader: стань магнатом галактики в новом симуляторе космической торговли

Разработчики представили Stellar Trader — амбициозный симулятор космической торговли с элементами стратегии, который приглашает игроков построить собственную торговую империю среди звёзд. В дебютном трейлере показаны первые кадры игрового процесса и особенности мира, сочетающего научно-фантастические технологии и экономические интриги.

Игрокам предстоит начать путь с небольшого грузового корабля и скромного капитала, постепенно прокладывая торговые маршруты между далёкими планетами. По мере развития можно будет покупать новые суда, модернизировать оборудование, нанимать экипаж и заключать контракты с корпорациями. Однако путь к богатству не будет лёгким — космос полон пиратов, торговых конкурентов и опасных аномалий.

Одним из ключевых достижений станет возможность построить собственную орбитальную станцию, которая превратится в центр растущей экономической сети.

Следуя традициям таких игр, как Elite, X4: Foundations и Star Citizen, проект обещает сочетание глубокой экономики, стратегического планирования и атмосферного исследования.

Stellar Trader выйдет на PC, однако точная дата релиза пока не раскрыта.