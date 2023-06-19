Космический симулятор Stellar Wanderer DX выходит в 2024 году на ПК, Nintendo Switch, PlayStation и Xbox ©

Издатель инди-игр Leoful и румынский независимый разработчик Dream Builder Studios объявили о выпуске олдскульного космического симулятора Stellar Wanderer DX в 2024 году на ПК, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и Xbox One. С сегодняшнего дня в Steam можно играть в бесплатную демоверсию в рамках Steam Next Fest с 19 по 26 июня 2023 года. Демоверсия поддерживает английский, немецкий, испанский, португальский и языки.

Stellar Wanderer DX — это олдскульный космический боевой симулятор, действие которого происходит в огромной вселенной с открытым миром, вдохновленный такими играми, как Freelancer. Выбирайте между четырьмя различными классами — Боец, Торговец, Танк или Инженер, каждый со своими особыми способностями и бонусами. Сражайтесь с вражескими фракциями, добывайте и торгуйте ресурсами, настраивайте свой корабль и многое другое. Игроки могут следить за сюжетом или исследовать галактику и выполнять побочные миссии в своем собственном темпе.

В игре есть множество улучшений космических систем, визуальных эффектов и игрового процесса, чтобы обеспечить новый роскошный опыт. Космические системы были расширены за счет новых точек интереса, корабли, окружение и эффекты были переработаны с более высоким уровнем детализации, а также были внесены улучшения в различные игровые механики, элементы управления и настройки.