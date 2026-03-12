Состоялся релиз космического ролевого симулятора Stellar Wanderer DX

Сегодня, 12 марта 2026 года, студия Dream Builder Studios и издатель Leoful выпустили игру Stellar Wanderer DX. Проект уже доступен на ПК в магазине Steam, а также на консолях PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch. Стоимость игры на момент выхода составляет 1129 рублей.

Игрокам предстоит взять на себя роль наемного пилота в открытой галактике. Сюжетная кампания рассчитана на 10 часов игрового времени. Геймеры могут выбрать 1 из 4 ролей. В игре представлено более 12 уникальных космических кораблей, которые можно модифицировать с помощью 100 различных видов оружия и модулей оборудования.

Проект выполнен в ретро стилистике, однако обновленная версия получила множество визуальных улучшений, детализированные кабины и переработанные космические системы. Игроки могут управлять кораблем с видом от 1 или 3 лица, добывать ресурсы, прокладывать торговые маршруты и участвовать в гонках.

Разработчики дополнительно подтвердили полную совместимость игры с портативной консолью Steam Deck. Проект поддерживает разрешение 1280 на 800 и стабильно работает на версии Proton 9. Для ознакомления с механиками доступна бесплатная демоверсия, которую можно загрузить перед покупкой.