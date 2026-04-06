Больше никаких пауков: Stellaris получит гибкую систему замены портретов

Разработчики Stellaris анонсировали новую систему Portrait Substitution, которая позволит игрокам настраивать отображение рас и их портретов. Изначально идея возникла из обсуждений с сообществом и запросов на так называемый Arachnophobia Mode — возможность скрывать существ, вызывающих дискомфорт, например пауков.

В итоге студия решила пойти дальше и превратить эту функцию в полноценный инструмент. Новая система будет работать как скриптуемый механизм, позволяющий заменять одни типы портретов на другие. Это даст игрокам гибкость — от фильтрации нежелательного контента до создания модификаций с полностью изменённым визуальным стилем.

Интересно, что шуточный Arachnophilia Mode также остался в игре в качестве демонстрации возможностей системы. По словам разработчиков, нововведение открывает широкие перспективы кастомизации и делает Stellaris ещё более дружелюбной к разным предпочтениям аудитории.