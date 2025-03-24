Для Stellaris анонсирован девятый сезон обновлений контента с тремя дополнениями в 2025 году

2025 год станет важным годом для грандиозной научно-фантастической стратегической игры Stellaris от Paradox Interactive, и он начнется сегодня с запуска абонемента на 9-й сезон контента. Новый абонемент, доступный уже на ПК, включает в себя пакет «Stargazer Species Portrait», который можно загрузить немедленно, и три амбициозных предстоящих пакета контента, которые можно будет загрузить позднее в этом году.
Абонемента на 9-го сезона включает:
- BioGenesis Expansion (5 мая 2025 г.): возьмите под контроль силы самой жизни в BioGenesis. Создавайте живые корабли, терраформируйте целые экосистемы и используйте передовые генетические инструменты, чтобы сформировать судьбу своей империи. Создадите ли вы утопию адаптации и роста или превратите биологию в оружие, чтобы доминировать над звездами?
- Shadows of the Shroud Expansion (Q3 2025 г.): Псионический план обладает неисчислимой силой — но какой ценой? Shadows of the Shroud — это полная переработка пути псионического вознесения, в которой появляются новые моральные дилеммы, покровительские привязанности и постоянное искушение окончательного уничтожения.
- Infernals Species Pack (Q4 2025 г.): выковывайте свою судьбу в Infernals Species Pack. Адаптированные к неумолимой жаре и изменчивым ландшафтам, вы владеете силой экстремальных условий, чтобы изменить галактику. Будет ли ваша империя процветать в жару или будет поглощена теми силами, которыми она стремится командовать?
- Портрет вида Stargazer (доступен уже сейчас): Мечтайте о звездах с этим эксклюзивным портретом, доступным сразу после покупки пропуска на расширение 9 сезона. Портрет вида Stargazer с тремя фенотипами и уникальной анимацией идеально подходит для игроков, которые стремятся воплотить дух космического любопытства.
Игроки также могут рассчитывать на бесплатное новое обновление, которое выйдет вместе с расширением BioGenesis 5 мая. Обновление Stellaris 4.0 «Phoenix» принесет серьезные изменения и улучшения в игровой процесс, включая новые группы населения и рабочую силу, переработку системы торговли, выбираемых предшественников и многое другое.
Ещё один относительно честный отъем денег у населения в виде абонемента или, проще говоря, подписки.
Я единственно жду оптимизацию .Играл тут недавно ,построил большой флот и просто при на нажатии на него у меня фпс падает до 3-4 .Ничего не делаю ,игра на паузе ,а фпс руинит как будта у меня две галактики столкнулись в реальном времени .Что за рукожопы делали эту игру ? Непонятно ,как 5 лет назад в патче 1.4 при выделении огромного флота падал фпс так и падает .Игра безусловно отличная ,но убитая напрочь оптимизация не дает нормально играть .Мне сказали на Стратегеуме ,поставишь самый крутой проц и игра будет немного поменьше лагать ,спасиба накуй .
Со следующим патчем с оптимизацией станет получше. Основная проблема была из-за того, что каждая единица населения просчитывалась отдельно, теперь же будет обрабатываться планета целиком. Бетатестеры пишут, что да, игра побыстрее стала
Проблема в старом движке. Хойка до сих пор проседает))
Да ,я видел их презентацию по поводу населения ,но как это влияет на флот мне не понятно .Одно дело скорость игры падает из за населения ,но как просто выделение флота практически останавливает игру не понимаю .У меня раз было в ранних патчах при выборе кандидата в правители, игра вставала вообще .Вот нажал и зависла на минуту .Это за гранью добра и зла .Как в простом интерфейсе игра жесточайше ,дико лагает ? Что она просчитывает в этот момент ? Одновременно параходы и гении и страшные рукожопы , я за всю своя жисть не видел игру которая может лагать в интерфейсе .Не была, DA инквизиция в стартовом меню лагала у меня на 2х ядернике .
О, новый халявный контент подъехал. )))
Кабы в игре было как в роликах, а то картинки просто. А вот ролики интересные. В 2016 было интересно, ну и еще пару лет, но сейчас это как в блокноте играешь ))
Так игра и есть блокнот, чего ты от нее хочешь, РПГ шутер с гриндом.
Это стратегия, от рпг шутера там ничего вообще нет.
Да блокнот, но для 2025 она уже не тянет, им бы новую 2 версию выпускать уже надо
На кой черт новая версия, для своего сегмента игра выглядит отлично, пусть дальше ее дополняют и улучшают.
сколько можно
Чем больше, тем лучше.