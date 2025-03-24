Для Stellaris анонсирован девятый сезон обновлений контента с тремя дополнениями в 2025 году

2025 год станет важным годом для грандиозной научно-фантастической стратегической игры Stellaris от Paradox Interactive, и он начнется сегодня с запуска абонемента на 9-й сезон контента. Новый абонемент, доступный уже на ПК, включает в себя пакет «Stargazer Species Portrait», который можно загрузить немедленно, и три амбициозных предстоящих пакета контента, которые можно будет загрузить позднее в этом году.

Абонемента на 9-го сезона включает:

BioGenesis Expansion (5 мая 2025 г.): возьмите под контроль силы самой жизни в BioGenesis. Создавайте живые корабли, терраформируйте целые экосистемы и используйте передовые генетические инструменты, чтобы сформировать судьбу своей империи. Создадите ли вы утопию адаптации и роста или превратите биологию в оружие, чтобы доминировать над звездами?

Shadows of the Shroud Expansion (Q3 2025 г.): Псионический план обладает неисчислимой силой — но какой ценой? Shadows of the Shroud — это полная переработка пути псионического вознесения, в которой появляются новые моральные дилеммы, покровительские привязанности и постоянное искушение окончательного уничтожения.

Infernals Species Pack (Q4 2025 г.): выковывайте свою судьбу в Infernals Species Pack. Адаптированные к неумолимой жаре и изменчивым ландшафтам, вы владеете силой экстремальных условий, чтобы изменить галактику. Будет ли ваша империя процветать в жару или будет поглощена теми силами, которыми она стремится командовать?

Портрет вида Stargazer (доступен уже сейчас): Мечтайте о звездах с этим эксклюзивным портретом, доступным сразу после покупки пропуска на расширение 9 сезона. Портрет вида Stargazer с тремя фенотипами и уникальной анимацией идеально подходит для игроков, которые стремятся воплотить дух космического любопытства.

Игроки также могут рассчитывать на бесплатное новое обновление, которое выйдет вместе с расширением BioGenesis 5 мая. Обновление Stellaris 4.0 «Phoenix» принесет серьезные изменения и улучшения в игровой процесс, включая новые группы населения и рабочую силу, переработку системы торговли, выбираемых предшественников и многое другое.