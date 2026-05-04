ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stellaris 09.05.2016
Стратегия, Глобальная стратегия, Космос, Научная фантастика
9.1 3 384 оценки

GOG бесплатно раздаёт 4 DLC и бонусы для Stellaris

monk70 monk70

В GOG стартовала акция, позволяющая игрокам получить набор DLC для Stellaris бесплатно. В комплект входят некоторые из самых важных дополнений к игре. Однако акция ограничена по времени и заканчивается 12 мая.

В акции доступны следующие предметы:

  • Набор для обновления Galaxy Edition (с дополнительными материалами, такими как саундтрек и артбук) - ссылка
  • Набор «Гуманоиды» - ссылка
  • Сюжетный набор «Синтетический рассвет» - ссылка
  • «Утопия» (одно из самых масштабных дополнений к игре) - ссылка

Важно отметить, что для использования DLC необходимо иметь базовую игру Stellaris. Сама игра в это бесплатное предложение не входит, поэтому оно предназначено в первую очередь для тех, у кого она уже есть в библиотеке или кто планирует её приобрести. Однако, на неё сейчас действует скидка 75%.

Также стоит подчеркнуть, что дополнение «Утопия» считается одним из самых важных во всей экосистеме Stellaris, поскольку оно значительно расширяет игровую механику и возможности построения империи.

ПК Раздачи и скидки
7
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Aellie

рамзес все бесплатно раздает

3
Иваныч из Тулы

В гоге нет самого главного для Стеллариса - модов.

1
Пользователь ВКонтакте

Покупаешь базовый вариант качает разблокировку для и играешь хоть по сети хоть один через стим // Костя Квашнин

1