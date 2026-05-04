GOG бесплатно раздаёт 4 DLC и бонусы для Stellaris

В GOG стартовала акция, позволяющая игрокам получить набор DLC для Stellaris бесплатно. В комплект входят некоторые из самых важных дополнений к игре. Однако акция ограничена по времени и заканчивается 12 мая.

В акции доступны следующие предметы:

Набор для обновления Galaxy Edition (с дополнительными материалами, такими как саундтрек и артбук) - ссылка

Набор «Гуманоиды» - ссылка

Сюжетный набор «Синтетический рассвет» - ссылка

«Утопия» (одно из самых масштабных дополнений к игре) - ссылка

Важно отметить, что для использования DLC необходимо иметь базовую игру Stellaris. Сама игра в это бесплатное предложение не входит, поэтому оно предназначено в первую очередь для тех, у кого она уже есть в библиотеке или кто планирует её приобрести. Однако, на неё сейчас действует скидка 75%.

Также стоит подчеркнуть, что дополнение «Утопия» считается одним из самых важных во всей экосистеме Stellaris, поскольку оно значительно расширяет игровую механику и возможности построения империи.