Компания Paradox анонсировала дополнение Galactic Paragons для космической стратегии Stellaris

Компания Paradox анонсировала следующее расширение для своей грандиозной космической стратегии Stellaris. Оно называется Galactic Paragons и выходит 9 мая.
Крупные космические режимы требуют больше работы, поэтому это расширение предназначено для поклонников большого правительства. Оно сфокусировано на коллекции лидеров Stellaris, расширяет систему советов и вводит более глубокую прогрессию персонажа. Также добавляется новое происхождение, посвященный лидеру, который основал вашу галактическую империю, о чем вы можете узнать из очень короткого и очень неинформативного трейлера ниже.
Новый Origin называется "Под единой властью" и добавляет восемь новых гражданских моделей, сфокусированных на лидерстве, предоставляя игрокам больше стратегий военного времени и возможностей для отыгрыша. Остальные части Origin содержат новые корабли, сюжеты, 12 новых классов ветеранов и два новых древа традиций.
Помимо дополнительных должностных функций для ваших лидеров, в расширении они также станут более динамичными, что позволит вам нанимать их, настраивать их с помощью различных черт и классов ветеранов, а затем наблюдать, как они уходят на пенсию или в загробный мир - в зависимости от того, что наступит быстрее. Paradox говорит, что вы сможете привлечь в свой совет новых галактических героев (или "парагонов славы"), у каждого из которых своя история, хотя четыре Легендарных парагона звучат еще более пикантно.
Наряду с платным расширением команда Stellaris работает и над бесплатными дополнениями к игре.
Интересно что случилось с парадоксами, за прошлый год стеларис получил 2 дополнения 1 из которых был расовым паком. в этом году уже второе дополнение выходит и не какие то вонючие скины, а реальные пусть маленькие, но дополнения.
во блин я надеялся они уже закончили с допами и что то новое пилят...
Описание не привлекает.
Ну хоть это станет поводом для скидок на предыдущие дополнения (как вернут нормальные механизмы оплаты)