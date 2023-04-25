Компания Paradox анонсировала дополнение Galactic Paragons для космической стратегии Stellaris ©

Компания Paradox анонсировала следующее расширение для своей грандиозной космической стратегии Stellaris. Оно называется Galactic Paragons и выходит 9 мая.

Крупные космические режимы требуют больше работы, поэтому это расширение предназначено для поклонников большого правительства. Оно сфокусировано на коллекции лидеров Stellaris, расширяет систему советов и вводит более глубокую прогрессию персонажа. Также добавляется новое происхождение, посвященный лидеру, который основал вашу галактическую империю, о чем вы можете узнать из очень короткого и очень неинформативного трейлера ниже.

Новый Origin называется "Под единой властью" и добавляет восемь новых гражданских моделей, сфокусированных на лидерстве, предоставляя игрокам больше стратегий военного времени и возможностей для отыгрыша. Остальные части Origin содержат новые корабли, сюжеты, 12 новых классов ветеранов и два новых древа традиций.

Помимо дополнительных должностных функций для ваших лидеров, в расширении они также станут более динамичными, что позволит вам нанимать их, настраивать их с помощью различных черт и классов ветеранов, а затем наблюдать, как они уходят на пенсию или в загробный мир - в зависимости от того, что наступит быстрее. Paradox говорит, что вы сможете привлечь в свой совет новых галактических героев (или "парагонов славы"), у каждого из которых своя история, хотя четыре Легендарных парагона звучат еще более пикантно.

Наряду с платным расширением команда Stellaris работает и над бесплатными дополнениями к игре.