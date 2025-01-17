Paradox анонсировала крупное обновление 4.0 для Stellaris на второй квартал 2025 года вместе с расширением

Stellaris медленно и неуклонно приближается к своей десятой годовщине, но Paradox Interactive не показывает никаких признаков замедления поддержки 4X-стратегической игры — наоборот: было объявлено о крупном обновлении для игры с окном выпуска во втором квартале 2025 года. Stellaris 4.0, получившее название Phoenix Update, будет запущено вместе с новым расширением для игры.
Хотя никаких подробностей о DLC не было раскрыто, Paradox поделилась планами обновления, в котором будут уделяться первостепенное внимание трем аспектам: рост производительности, руководство для новых игроков и улучшение качества жизни.
Население будет сосредоточено в группах населения в одном из самых существенных изменений обновления. Это имеет серьезные последствия для многих других игровых систем, но, что особенно важно, положительно скажется на производительности игры, особенно в более крупных галактиках. Торговля будет упрощена и преобразована в обычный ресурс для дальнейшего повышения производительности. Наконец, на повестке дня несколько небольших исправлений флотов, чтобы повысить техническую производительность игры, с набором более крупных изменений, запланированных на будущее.
Информационные события будут преобразованы в простые уведомления или изменены, чтобы игроки могли делать выбор, который действительно влияет на их империю, — это не даст новым игрокам быть перегруженными событиями, которые требуют их внимания в начале игры. В очень похожем ключе первые два уровня черт для лидеров будут объединены, а выпадающие варианты при повышении уровня будут увеличены. Это сократит количество раз, когда игрокам придется выбирать черты.
Фокусы империи предоставят игрокам ряд заданий, которые проведут их по трем путям: завоевание, исследование или развитие. Выполнение этих миссий принесет награды и позволит игрокам эффективно планировать условия победы в конце игры. В то время как опытные игроки естественным образом преследуют такие цели, у новых игроков будут эти имперские фокусы, которые будут направлять их в будущем.
Наконец, Stellaris 4.0 сгладит такие аспекты, как колонизация, модификация видов и дизайн кораблей, с помощью корректировок систем и пользовательского интерфейса.
Более подробную информацию можно узнать из нового дневника разработчиков.
Вообще уникальный в нынешние времена случай - игру поддерживают 10 лет, постоянно выходит новый контент, который не всегда "вау", но обычно интересный и возможности для геймплея постоянно расширяются. Вот остальные бы разработчики с них пример брали.
В чём уникальность? Они выпустили игру (по технологическому плану не сильно хорошую), и к ней кучу ДЛС, ряд которых исправляет и дополняет изначальные косяки, а остальные тянут ещё на десяток подобных игр... Просто сделали дойную корову...
Ты много знаешь проектов, к которым после релиза столько контента вышло?
Ага, особенно что им все эти 10 лет талдычат, что в середине и в конце игры она начинает тормозить. Ох, как интересно смотреть, как твой флот летит целый час, чтобы перехватить или уничтожить вражеский флот. Именно из-за этого я и бросил игру.
Вместе с длс по обычаю выходит патч, добавляющий новые механики или изменяющий имеющиеся. Релизная версия и текущая без учёта длс - две совершенно разные игры.
провёл в игре сотни часов, ни разу такого не было, чо ты за флоты такие собирал то?