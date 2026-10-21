Paradox Interactive назвала дату выхода дополнения Stellaris: Willpower и раскрыла механику идеологий

Издательство Paradox Interactive и студия Abrakam официально объявили дату выхода масштабного дополнения Willpower для космической глобальной стратегии Stellaris. Релиз расширения состоится 23 ноября 2026 года одновременно с выходом крупного бесплатного патча 4.6 Corona Borealis. Дополнение войдет в состав сезонного пропуска Season 10, а также будет продаваться отдельно по цене 1529 рублей в Steam или 24.99 доллара на западных площадках.

Центральной темой расширения станет трансформация базовых принципов государств в полноценные галактические идеологии. Пользователи смогут распространять приобретенные догматы за пределы границ при помощи космических баз, гиперретрансляторов и специальных идеологических маяков. Население соседних цивилизаций под воздействием пропаганды начнет создавать фанатичные фракции, подрывая вражеские режимы изнутри. При этом экспансия убеждений потребует поддержания импульса, иначе внутренние фракции устроят восстание, требуя строгого соблюдения заявленных идеалов.

Для материального воплощения доктрин на карте галактики появятся Галактические залы. Это перемещаемые мегаструктуры, внешний вид которых уникален для каждого этического принципа, включая биологические варианты. Станции можно размещать на орбитах планет для усиления производства и радиуса идеологического охвата либо двигать к спорным границам с кулдауном в 10 лет. Сооружения оснащаются специальными палатами, однако авторитаристы не смогут установить палаты благосостояния из-за несовместимости взглядов.

Идеологическое противостояние затронет дипломатию, законы федераций, резолюции Галактического сообщества и шпионские операции. Дополнение введет новую победную амбицию под названием Сила воли, позволяющую подчинить галактику влиянию своей веры и сокрушить угасшие империи без тотальной военной экспансии. В случаях, когда мирного убеждения окажется недостаточно, навязать доктрину позволит новый повод для объявления войны.

Для коллективных разумов подготовлены уникальные механики, поскольку дроны объединены общим сознанием и не могут быть обращены поодиночке. Внешнее идеологическое давление порождает у гештальт-империй девиацию, способную при критических значениях обрушить импульс и заставить разум целиком сменить мировоззрение. При этом ульи получат возможность кодифицировать инстинкты, а машинный разум - утверждать директивы после изучения чужих этических концепций.

Среди нового контента заявлены 3 варианта происхождения. Золотое поколение сосредоточится на подготовке кадров в академии, Великая мозаика предоставит дополнительную гражданскую модель без фиксированного сюжета, а созданное для машин происхождение Потерянные создатели отправит цивилизацию на поиски древних создателей через цепочки событий предтеч. Набор также включает 5 гражданских моделей, свыше 40 сюжетных событий, 8 лидеров-идеалов, новый корабль инквизиторов и советника.

На странице дополнения в сервисе Steam издатель также опубликовал предупреждение об использовании генеративных нейросетей при разработке некоторых элементов игры.

Издатель задействует технологии генеративного искусственного интеллекта при создании некоторых ассетов. Обычно это касается концепций контента и визуальных референсов. Эти элементы составляют незначительную часть общей разработки. ИИ также использовался для создания голосов антагониста и советника игрока.

- Paradox Interactive, официальное уведомление на странице в Steam

Анонс вызвал очередную волну споров среди игроков о проблемах с оптимизацией движка на поздних этапах партии. На критику пользователей о низкой скорости работы ответил комьюнити-офицер студии.

Stellaris использует многопоточность на протяжении многих лет. Существуют определенные вычисления, которые должны происходить строго последовательно, и их невозможно распараллелить. Введение групп поселений в версии 4.0 сократило число таких расчетов и позволило перевести на многопоточность большую часть игры.

- MrFreake_PDX, представитель Paradox Interactive

Релиз дополнения Willpower и бесплатного обновления 4.6 Corona Borealis запланирован на 23 ноября 2026 года для всех поддерживаемых платформ.