Paradox отмечает 10-летие Stellaris анонсом дополнения Nomads

Десять лет назад небольшая команда из примерно пятнадцати человек в Paradox решила создать нечто совершенно новое: научно-фантастическую глобальную стратегическую игру, основанную на исследованиях, повествовании и галактике, полной чудес, о которых ещё не было написано.

Nomads, следующее крупное дополнение и первый контент 10-го сезона Stellaris, выйдет 25 июня 2026 года, позволяя игрокам строить империи, не ограниченные границами или системами. Путешествуйте по галактике и выживайте единственным известным кочевникам способом: двигаясь вперёд.

Для Stellaris: Console Edition 25 мая выйдет ещё больше контента. Cosmic Storms, дополнение, представляющее восемь новых типов штормов, и Grand Archive, сюжетный набор, в котором игроки будут находить и собирать редкие предметы галактики.

Начиная с сегодняшнего дня, дополнения Utopia Expansion, Synthetic Dawn Story Pack и Humanoid Species Pack теперь включены в базовую версию Stellaris.