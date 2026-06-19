Steam открывает бесплатные выходные для 4 разных хитов: от мехов и управления музеем до космических империй

В Steam стартовали бесплатные выходные сразу для четырёх популярных игр с высокими пользовательскими оценками. В рамках акции игроки могут временно опробовать проекты разных жанров без покупки — от динамичного экшена до масштабной 4X-стратегии.

В подборку вошли Speedball, Two Point Museum, MechWarrior 5: Mercenaries и Stellaris. Попробовать каждую из игр можно бесплатно до 22 июня, после чего на них также действуют скидки, которые продлятся до 25 июня.

Speedball предлагает футуристический спортивный экшен в сеттинге 2138 года, где матчи строятся на высокой скорости, жёстких столкновениях и тактическом управлении командой. Проект получил около 70% положительных отзывов.

Two Point Museum — экономическая стратегия с очень высоким рейтингом около 95%, в которой игрокам предстоит управлять музеями, собирать экспонаты, отправлять экспедиции и развивать собственные выставочные комплексы с нуля.

MechWarrior 5: Mercenaries позволяет взять под контроль отряд наёмников во вселенной BattleTech, участвовать в масштабных сражениях на боевых мехах, настраивать технику и проходить кампанию как в одиночку, так и в кооперативе.

Stellaris завершает список как одна из самых известных космических 4X-стратегий Paradox Interactive. Игроки создают межзвёздные империи, исследуют процедурно генерируемую галактику и ведут дипломатические и военные кампании на уровне цивилизаций.

Акция с бесплатными выходными даёт возможность за короткое время попробовать сразу несколько крупных проектов и выбрать, к чему вернуться уже после окончания пробного периода.