Stellaris подорожает к юбилею: несколько DLC войдут в базовое издание, но некоторые фанаты недовольны

К десятилетию Stellaris студия Paradox Interactive готовит крупные изменения: базовая версия игры подорожает, но получит сразу три дополнения. С 11 мая цена вырастет примерно на 10 долларов.

В «базу» включат популярные DLC: Utopia, Synthetic Dawn Story Pack и Humanoids Species Pack. Особенно выделяется Utopia, которую многие годы называли обязательной для комфортного старта. Вместе эти дополнения расширяют возможности: добавляют новые цивилизации, формы правления, происхождения и механики.

Разработчики считают, что такой шаг улучшит первый опыт для новичков и привлечёт новую аудиторию. Однако реакция сообщества оказалась неоднозначной. Часть игроков поддержала изменения, отмечая, что даже с новой ценой предложение выглядит выгодно.

В то же время ветераны недовольны: многие уже приобрели эти DLC отдельно и не получат компенсаций. Возврат средств возможен только при недавней покупке, что не устраивает давних поклонников.

Таким образом, юбилейное обновление Stellaris одновременно делает игру доступнее для новых игроков и вызывает споры среди старого сообщества, ставя вопрос о справедливости такой политики.