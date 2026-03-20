Stellaris 09.05.2016
Стратегия, Глобальная стратегия, Космос, Научная фантастика
9.1 3 370 оценок

Stellaris подорожает к юбилею: несколько DLC войдут в базовое издание, но некоторые фанаты недовольны

butcher69 butcher69

К десятилетию Stellaris студия Paradox Interactive готовит крупные изменения: базовая версия игры подорожает, но получит сразу три дополнения. С 11 мая цена вырастет примерно на 10 долларов.

В «базу» включат популярные DLC: Utopia, Synthetic Dawn Story Pack и Humanoids Species Pack. Особенно выделяется Utopia, которую многие годы называли обязательной для комфортного старта. Вместе эти дополнения расширяют возможности: добавляют новые цивилизации, формы правления, происхождения и механики.

Разработчики считают, что такой шаг улучшит первый опыт для новичков и привлечёт новую аудиторию. Однако реакция сообщества оказалась неоднозначной. Часть игроков поддержала изменения, отмечая, что даже с новой ценой предложение выглядит выгодно.

В то же время ветераны недовольны: многие уже приобрели эти DLC отдельно и не получат компенсаций. Возврат средств возможен только при недавней покупке, что не устраивает давних поклонников.

Таким образом, юбилейное обновление Stellaris одновременно делает игру доступнее для новых игроков и вызывает споры среди старого сообщества, ставя вопрос о справедливости такой политики.

17
Комментарии:  17
-zotik-

у фанатов она и так есть, что им скулить?

askazanov

А там есть чем дорожать? Всё из-за того что нефть подорожала? ))))

Egik81

Бесплатного ничего не бывает. А уж юбилей всегда оплачивает кто-то. На этот раз как, впрочем, и в большинстве это клиенты. Помню у меня один из провайдеров к своему юбилею взял и поднял цены на свои услуги. Причём так пышно юбилей отметил. С барского стола предлагая своим клиентам в качестве подарков бесплатные завлекалочки на время.

Vordulak06

R.I.P

Niт6iтЛиsт4n

не та ли это космическая долгостройка, на которую много лет периодически собирали денежки на кикстартере?

