Stellaris расширяется: дополнение BioGenesis приносит в игру генной инженерии и живые корабли

Космическая стратегия Stellaris получила новое масштабное дополнение под названием BioGenesis, которое делает акцент на биоинженерии и генетических трансформациях цивилизаций.

Игрокам доступны три уникальных пути развития: клонирование, генетическая чистота и мутация. Также добавлены три новых происхождения — «Охотники за эволюцией», «Цитадель звездного света» и «Дикая природа». Расширение включает 16 новых расовых признаков, 7 гражданских моделей, 18 переработанных форм правления и множество новых событий.

Одной из главных особенностей стали живые космические корабли, которые можно выращивать и развивать наряду с империей. При желании игрок может даже создать угрозу галактического масштаба.

Параллельно вышло бесплатное обновление 4.0 «Феникс», улучшающее производительность, интерфейс и механику игры.