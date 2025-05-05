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Stellaris 09.05.2016
Стратегия, Глобальная стратегия, Космос, Научная фантастика
9.1 3 066 оценок

Stellaris расширяется: дополнение BioGenesis приносит в игру генной инженерии и живые корабли

butcher69 butcher69

Космическая стратегия Stellaris получила новое масштабное дополнение под названием BioGenesis, которое делает акцент на биоинженерии и генетических трансформациях цивилизаций.

Игрокам доступны три уникальных пути развития: клонирование, генетическая чистота и мутация. Также добавлены три новых происхождения — «Охотники за эволюцией», «Цитадель звездного света» и «Дикая природа». Расширение включает 16 новых расовых признаков, 7 гражданских моделей, 18 переработанных форм правления и множество новых событий.

Одной из главных особенностей стали живые космические корабли, которые можно выращивать и развивать наряду с империей. При желании игрок может даже создать угрозу галактического масштаба.

Параллельно вышло бесплатное обновление 4.0 «Феникс», улучшающее производительность, интерфейс и механику игры.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
Fallen Werewolf

генной инжинерии? гену инжинерии? что там имелось ввиду?

1
Властелин Сосцов

это пг, тут это стало нормой

1
MalevolentGalileo

абрвал чистой воды- "и так сойдет..."(с)

TheNikolay00

Бедный Гена, за что его инженерили

Властелин Сосцов

когда они уже закончат доить её

1