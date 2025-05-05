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Stellaris 09.05.2016
Стратегия, Глобальная стратегия, Космос, Научная фантастика
9.1 3 087 оценок

Stellaris расширяется: дополнение BioGenesis приносит в игру генную инженерию и живые корабли

butcher69 butcher69

Космическая стратегия Stellaris получила новое масштабное дополнение под названием BioGenesis, которое делает акцент на биоинженерии и генетических трансформациях цивилизаций.

Игрокам доступны три уникальных пути развития: клонирование, генетическая чистота и мутация. Также добавлены три новых происхождения — «Охотники за эволюцией», «Цитадель звездного света» и «Дикая природа». Расширение включает 16 новых расовых признаков, 7 гражданских моделей, 18 переработанных форм правления и множество новых событий.

Одной из главных особенностей стали живые космические корабли, которые можно выращивать и развивать наряду с империей. При желании игрок может даже создать угрозу галактического масштаба.

Параллельно вышло бесплатное обновление 4.0 «Феникс», улучшающее производительность, интерфейс и механику игры.

55
31
Комментарии: 31
Ваш комментарий
Властелин Сосцов

когда они уже закончат доить её

16
Rograx

Добавление нового контента в песочницу, это дойка? Я думаю многие кто любит эту игру только рады, что добавляют столько контента.

18
Yoshemitsu Rograx

Добавление нового контента в Sims 4 это дойка? Или это другое?

То жадные жадные ЕА, а эти щедрые-щедрые Paradox Interactive

6
Kalaka Whitewing Rograx

Вот только ценники высокие за небольшое количество нового контента, который даже проверку качества не проходит.

Одно хорошо - эти DLC пиратятся без проблем.

7
Rograx Yoshemitsu

Да плевать мне на EA и её игры, я в них не играю, а вот в стелярис бывает. Я рад что выходит столько контента в такой игре.

4
Rograx Kalaka Whitewing

Ну так об этом и речь:)

1
Fallen Werewolf

генной инжинерии? гену инжинерии? что там имелось ввиду?

5
Властелин Сосцов

это пг, тут это стало нормой

5
MalevolentGalileo

абрвал чистой воды- "и так сойдет..."(с)

3
TheNikolay00

Бедный Гена, за что его инженерили

3
Яхычкваш

Родился негр, назвали Геной... Мудя мыть надо было!

Джонни ди

чего не понятно то, взяли гену и заперли в GUM и начали его инженерить

Orbit0330

Доработали бы конструктор кораблей и боевку, а то прям очень печально...

2
Eclair_93

Она еще Симс 4 по количеству дополнений не превзошла?)

2
Xstranger

Видимо у них идеи закончились и не знают, как дальше развивать игру Stellaris. Пора уже оставить эту игру в покое.

2
Extor Menoger

Ещё остались

Seifer1986

дальше как у китайских фантастов попрут шедевры типа Блуждающей Земли..

Xstranger Extor Menoger

Странно, что вы решили ответить на мой комментарий.

1
Seifer1986

Ну теперь можно будет построить свой Lexx для служения Великой Тени :%)

2
MidasPlayer

То есть они продают апгрейженный кусок длс Utopia где когда то добавляли коллективный разум который по идее должен быть биоструктурным?

1
Rageinside

анимации всех кораблей в этой дрочильне это просто треш. даже машины на дороге так ровно не поворачивают

Technoincubus

....а также замедление поздней стадии игры на ~66%. Т.е изменения, которые ввели чтобы игра бегала быстрее, замедлили её ещё больше

Pastoral

А мне любопытно , чем отличается Стратегия от Глобальной стратегии ??

Eugene Melnikov

Глобальностью

5
alodiz-tarandai

Количеством Менеджмента и логистики

Pastoral alodiz-tarandai

А как это что Стратегия в Глобальной стратегии?