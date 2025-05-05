Stellaris расширяется: дополнение BioGenesis приносит в игру генную инженерию и живые корабли

Космическая стратегия Stellaris получила новое масштабное дополнение под названием BioGenesis, которое делает акцент на биоинженерии и генетических трансформациях цивилизаций.
Игрокам доступны три уникальных пути развития: клонирование, генетическая чистота и мутация. Также добавлены три новых происхождения — «Охотники за эволюцией», «Цитадель звездного света» и «Дикая природа». Расширение включает 16 новых расовых признаков, 7 гражданских моделей, 18 переработанных форм правления и множество новых событий.
Одной из главных особенностей стали живые космические корабли, которые можно выращивать и развивать наряду с империей. При желании игрок может даже создать угрозу галактического масштаба.
Параллельно вышло бесплатное обновление 4.0 «Феникс», улучшающее производительность, интерфейс и механику игры.
когда они уже закончат доить её
Добавление нового контента в песочницу, это дойка? Я думаю многие кто любит эту игру только рады, что добавляют столько контента.
Добавление нового контента в Sims 4 это дойка? Или это другое?
То жадные жадные ЕА, а эти щедрые-щедрые Paradox Interactive
Вот только ценники высокие за небольшое количество нового контента, который даже проверку качества не проходит.
Одно хорошо - эти DLC пиратятся без проблем.
Да плевать мне на EA и её игры, я в них не играю, а вот в стелярис бывает. Я рад что выходит столько контента в такой игре.
Ну так об этом и речь:)
генной инжинерии? гену инжинерии? что там имелось ввиду?
это пг, тут это стало нормой
абрвал чистой воды- "и так сойдет..."(с)
Бедный Гена, за что его инженерили
Родился негр, назвали Геной... Мудя мыть надо было!
чего не понятно то, взяли гену и заперли в GUM и начали его инженерить
Доработали бы конструктор кораблей и боевку, а то прям очень печально...
Она еще Симс 4 по количеству дополнений не превзошла?)
Видимо у них идеи закончились и не знают, как дальше развивать игру Stellaris. Пора уже оставить эту игру в покое.
Ещё остались
дальше как у китайских фантастов попрут шедевры типа Блуждающей Земли..
Странно, что вы решили ответить на мой комментарий.
Ну теперь можно будет построить свой Lexx для служения Великой Тени :%)
То есть они продают апгрейженный кусок длс Utopia где когда то добавляли коллективный разум который по идее должен быть биоструктурным?
анимации всех кораблей в этой дрочильне это просто треш. даже машины на дороге так ровно не поворачивают
....а также замедление поздней стадии игры на ~66%. Т.е изменения, которые ввели чтобы игра бегала быстрее, замедлили её ещё больше
А мне любопытно , чем отличается Стратегия от Глобальной стратегии ??
Глобальностью
Количеством Менеджмента и логистики
А как это что Стратегия в Глобальной стратегии?