Stellaris разгорается: новое дополнение Infernals Species Pack приносит вулканические миры и космический огонь

Космическая стратегия Stellaris получила свежий «огненный» контент с выходом Infernals Species Pack. Paradox выпустила яркий релизный трейлер, демонстрирующий ключевые нововведения набора, которые обещают добавить в игру драму и эпичность. Главные новшества касаются вулканических миров — теперь игроки смогут исследовать планеты с уникальными событиями, специальными районами и археологическими памятниками, раскрывающими историю древних цивилизаций. Кроме того, пакет предлагает новые модели кораблей и гражданских юнитов, что разнообразит визуальную составляющую игры.

Особое внимание уделено двум новым происхождениям рас. Первое, «Заря мироздания», переносит игроков к цивилизации, существовавшей миллиарды лет назад в пламени первичного космоса. Когда планеты остыли, раса ушла в недра мира, но с пробуждением вулканов они вновь начинают искать сородичей — как на родной планете, так и в других системах. Второе происхождение, «Красный гигант», предлагает другой сценарий: газовый гигант системы главного героя внезапно начинает разогреваться, делая соседние планеты непригодными для жизни. Игрокам предстоит выяснить источник аномалии и предотвратить катастрофу.

Дополнение также привнесло новый «путь кризиса», позволяющий игрокам буквально изменять галактику под свои нужды, разжигая космический огонь и формируя вселенную по своему вкусу.

Дополнение Infernals Species Pack доступно на PlayStation, Xbox One и PC, где продолжается 9-й сезон игры, принося свежий огненный контент для ветеранов и новых игроков.