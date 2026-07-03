Stellaris станет ещё гибче: игрокам разрешат самостоятельно настраивать богатство галактики ресурсами

Разработчики Stellaris выпустили обновлённую открытую бета-версию патча 4.4.5 Pegasus и рассказали о новых функциях, которые появятся в стратегии. Одним из самых заметных нововведений станет возможность самостоятельно регулировать количество ресурсов при создании новой галактики.

Новый ползунок позволит выбрать, насколько богата полезными ископаемыми будет карта: игроки смогут создать как суровую вселенную с постоянным дефицитом ресурсов, так и максимально щедрую галактику, где добыча станет значительно проще. Такое изменение расширит возможности настройки партий и сделает прохождение ещё более разнообразным.

Обновление также заметно улучшит систему автоматизации. Корабли-ковчеги и логистические суда получат гибкие параметры добычи, разведки и исследований, а выбранные настройки можно будет сохранять для всех кораблей одного типа. Кроме того, в игре появятся новые модули Voidlure для приманивания космической фауны, а сами существа больше не будут уничтожать путевые станции — вместо этого они смогут лишь временно выводить их из строя.

Помимо этого, патч включает многочисленные улучшения качества жизни: новые параметры автоматического строительства, доработанный режим отображения карты, исправления системы прав видов, улучшения модернизации флотов и дополнительные события для режима Forever Cruise.

Судя по списку изменений, разработчики продолжают не только исправлять недочёты, но и последовательно расширять возможности Stellaris, делая космическую стратегию ещё более гибкой и удобной для самых разных стилей игры.