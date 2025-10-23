Stellaris загорается по-новому: Paradox выпускает набор Infernals Species

Paradox Interactive представили новый набор для своей космической стратегии Stellaris — Infernals Species Pack, который выйдет 25 ноября. Дополнение позволит игрокам создать пылающую империю, не боящуюся огня и живущую среди вулканов.

В Infernals Species появятся два новых происхождения. В сценарии "Заря мироздания" игроки возглавят древний народ, пробудившийся из недр родной планеты после тысячелетий сна. А в "Красном гиганте2 им предстоит выжить рядом с умирающим светилом, превращающим миры в огненные шары.

Набор также добавит вулканические планеты с уникальными районами, событиями и раскопками, а вместе с ними — новые модели кораблей, гражданские облики и портреты. Кроме того, игроки смогут пройти путь кризиса, став причиной настоящего галактического пожара.

Stellaris: Infernals Species Pack выходит 25 октября на PC и станет одним из самых «жарких» дополнений в истории игры.