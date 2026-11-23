Paradox Development Studio выпустила для научно-фантастической стратегии Stellaris сезон Willpower. Он добавляет механику идеологий, новые происхождения, идеологических парагонов и амбицию.

Игроки смогут превращать этику своей империи в идеологии, влияющие на развитие цивилизации и судьбу галактики. В ролике также демонстрируются Галактические залы, расширяющие сферу влияния государства.

Ключевым нововведением стала идеологическая дипломатия: она позволит менять политический баланс галактики не только флотами, но и убеждениями. Сезон также включает новые гражданские модели и мегасооружение.